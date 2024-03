Wout van Aert stuurt motiverende appjes naar renners Team Visma voor de Ronde: 'Onze grootste supporter'

Tiesj Benoot dacht woensdag na Dwars door Vlaanderen dat kopman Wout van Aert door hem was gevallen. Van Aert brak bij de superharde valpartij zijn sleutelbeen en meerdere ribben en zag zijn voorjaar in rook opgaan. Benoot legde de schuld bij zichzelf, maar inmiddels is zijn schuldgevoel met dank aan Van Aert weg.

Benoot stond woensdag aangeslagen voor de camera zijn verhaal te doen over de valpartij. Hij dacht dat Van Aert zijn wiel aantikte toen de meute in een moordend tempo op weg was naar de Kanarieberg. "Maar dat klopte blijkbaar niet", vertelde hij een paar dagen later bij Sporza. "Matteo (Jorgenson, red.) zag het gebeuren en de uitleg van Wout was ook anders dan wat ik dacht."

Team Visma reageert ontgoocheld op horrornieuws Wout van Aert: 'Ontzettend akelig gezicht' Wout van Aert is klaar voor het voorjaar. De 29-jarige alleskunner op de fiets brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben bij een flinke valpartij in Dwars door Vlaanderen. Vanuit de ploeg werd geschokt gereageerd op het vreselijke nieuws dat Van Aert te verwerken kreeg.

Na het zien van de valpartij en alle verhalen van zijn collega's kan Benoot een beter beeld schetsen van wat er is gebeurt. "Je rijdt samen naar een punt en niemand wil remmen. Dan gebeuren er soms ongelukken." Benoot zei verder dat Van Aert dacht dat zijn voorwiel wegschoot. "Het gaat zo snel en bij zo'n slag kan ik me inbeelden dat je niet meer weet wat er gebeurd is. Hij komt er nog goed vanaf, denk ik, gezien de snelheid."

Appjes

"Het is shit dat we onze leider verloren zijn. We zijn de afgelopen drie maanden meer samen geweest dan dat we onze partner hebben gezien. Maar ik ben trots op hoe we zijn blijven rijden", zei hij doelend op de winst van Jorgenson.

En ondanks dat Van Aert nog in het ziekenhuis verblijft, heeft hij zijn ploegmakkers al wat appjes gestuurd voor aanstaande zondag, wanneer de Ronde van Vlaanderen op het programma staat. "Hij zegt dat we er voor kunnen gaan, ook al is hij er niet bij. Hij zal onze grootste supporter zijn. Dat motiveert ons."