Zanger Flemming bezoekt darts in Rotterdam: 'Michael van Gerwen is de GOAT, Luke Littler vind ik tof'

Het darts in Rotterdam trekt 11.500 fans. Daar zitten ook bekende Nederlanders bij die je misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht bij de sport. Donderdag was de Premier League Darts in Ahoy, met Michael van Gerwen en Luke Littler als blikvanger. Sportnieuws.nl speurde naar BN'ers en spotte er een paar.

De opvallendste naam was die van Flemming. De populaire Nederlandse zanger werd gespot. Wat doet hij hier, zou je denken. Maar de 28-jarige zanger uit Den Bosch is een groot dartfan. Dat zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Ik kijk dit al sinds mijn zesde. Michael van Gerwen is echt de GOAT (greatest of all time) van de Nederlanders."

'Luke Littler vind ik tof'

Flemming was onderdeel van de bijzondere sfeer in Rotterdam Ahoy. Maar niet Van Gerwen, maar Luke Littler is zijn favoriet. "Hij is fantastisch, jammer dat hij er al zo vroeg uit lag. Ik vind Littler tof. Ik zag zijn opkomst, die was mooi man. Zo'n jonge guy." Die opkomsten zijn voor Flemming als artiest sowieso fantastisch om mee te maken. "Ik vind het mooi als mensen m'n liedjes in koor meezingen. Hier zingen de mensen in koor allerlei dartliedjes. Daar krijg ik kippenvel van."

Remake van Automatisch?

Zou Flemming niet een keer een darter willen zien die met één van zijn liedjes opkomt? "Misschien een remake van Automatisch? Dat zou top zijn. Maar Nederlandstalig is wel moeilijk voor de internationale markt, dus het zal niet zo gauw gebeuren."

Flemming zag zowel zijn favoriet Littler als de Nederlandse 'GOAT' Van Gerwen in de eerste wedstrijd verliezen en uitgeschakeld worden. Wat dat betreft geen lekkere avond voor het publiek. "Normaal kijk ik altijd thuis, al sinds ik zes ben. Maar er gaat niks boven hier in zo'n zaal zitten met die sfeer. Gelukkig is Michael Smith ook een persoonlijk favorietje voor mij", sloot Flemming het gesprek af.