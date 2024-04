Michael van Gerwen kan niks met gejoel van dartfans in Rotterdam en zorgt voor enorme teleurstelling

Michael van Gerwen heeft donderdagavond in 'zijn' Rotterdam meteen verloren in de kwartfinale. In de wedstrijd tegen wereldkampioen Luke Humphries stelde hij de 11.500 fans die naar Ahoy waren gekomen teleur. De Nederlander verloor: 6-4.

De hele week stond Van Gerwen al in de spotlights. Hij wist ook: in Rotterdam had hij het de afgelopen jaren moeilijk en ook geen avond gewonnen in het huidige format. De loting tegen Humphries, door Van Gerwen de afgelopen weken meermaals betiteld als de beste speler van het moment, kende geen genade met de Nederlander en het publiek.

Fans joelen, fluiten en lachen

De dartfans in Ahoy speelden wellicht ook nog een rol tijdens de wedstrijd. Vanaf de opkomst van Humphries floten ze de Engelsman uit. In het begin kon hij dat nog wel waarderen en lachte hij er zelfs om, maar toen de fans in de gaten kregen dat hij hun avond weleens snel kon gaan 'verpesten', keerden ze zich nog massaler tegen hem. Bij elke pijl die z'n doel miste, juichten en lachten de fans op de tafels en stoelen achter de darters. Bij elke rake worp werd Humhpries keihard uitgefloten.

Comeback Van Gerwen

Van Gerwen gooide ondertussen zijn eigen wedstrijd en probeerde er nog wat van te maken. Hij kwam namelijk 5-2 achter en leek al verloren te hebben. Maar tot vreugde van de fans knokte hij zich terug tot 5-4 en leek hij zelfs te mogen hopen op een perfecte comeback. Humphries sloot zich echter af van de fans, gooide zijn WK-niveau en versloeg Van Gerwen voor hij er nog een beslissende leg uit kon slepen: 6-4.

Ook Luke Littler naar huis

De uitschakeling volgde op de eerste teleurstelling van het publiek. Want ook 'kebab-boy' Luke Littler vloog er meteen na zijn eerste wedstrijd uit en kon het publiek in Rotterdam dus niet verder entertainen. Dus zullen de Nederlandse fans het moeten doen met Michael Smith, Gerwyn Price, Nathan Aspinall en Humphries. Wie de winnaar wordt, lees je hier. Na afloop gaf Van Gerwen geen interviews.