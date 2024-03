Zo werden Max Verstappen en Martin Garrix goede vrienden: 'Ik zat in een taxi in Engeland'

Het wemelt vaak van de beroemde mensen om Max Verstappen heen in de Formule 1-paddock. Eén daarvan is dj Martin Garrix, een goede vriend van de drievoudig wereldkampioen. Maar hoe is die vriendschap ontstaan?

Martin Garrix treedt regelmatig op bij F1-evenementen en daarnaast is de Nederlandse dj vaak te vinden bij Max Verstappen. In de zomer van 2023 was de Limburgse coureur samen met vriendin Kelly Piquet aanwezig bij Tomorrowland, waar Martin Garrix moest optreden. De dj kreeg er op die manier ook andere F1-vrienden als Lando Norris en Daniel Ricciardo bij.

Maar hoe is dat ontstaan? Verstappen legt het uit in het Formule 1-magazine, geciteerd door Verstappen.com: "In 2014 kreeg ik bij het sportgala van NOC*NSF de Young Talent Award. Martijn deed de prijsuitreiking, maar die viel destijds totaal in het water, omdat ik op dat moment in een taxi in Engeland zat en de live-verbinding steeds wegviel."

Desondanks hielden de twee contact en ze kwamen elkaar toevallig tegen op Ibiza. Daar klikten Verstappen en Garrix - die eigenlijk Martijn Garritsen heet - goed. "Hij is ook redelijk normaal, net als ik, zonder gekke dingen of toestanden."

Ondanks dat Verstappen zichzelf als 'normaal' omschrijft, is zijn leven dat natuurlijk niet. Garrix staat wekelijks op de grootste feesten ter wereld, Verstappen racet wekelijks voor miljoenen fans tegen de beste coureurs te wereld.

Dan heb je soms rust nodig en dat kunnen de twee bij elkaar vinden. "Eerder dit jaar was hij nog een week in de buurt in Saint-Tropez. Lekker relaxed. Volgens mij was dat voor hem ook een soort van detox, een beetje bijkomen van zijn drukke werkschema en leven."

Verstappen concludeert dat het voor allebei belangrijk is om de juiste mensen om je heen te hebben. "Mensen die je met beide benen op de grond houden."