Ahoy-feestje verpest na pijnlijke nederlaag Michael van Gerwen: 'Hij heeft het wel een beetje gezien'

Voor het tweede jaar op rij is de Premier League avond in Rotterdam geëindigd in een teleurstelling voor Michael van Gerwen. Vorig jaar verloor hij zijn eerste wedstrijd van Nathan Aspinall en dit jaar was wereldkampioen Luke Humphries te sterk. Ook hielpen de omstandigheden in Rotterdam Ahoy opnieuw niet mee, zo zag Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes.

Er stond veel wind in de zaal. “Dit was zelfs vanaf de zijkant te voelen”, zei Ron Meulenkamp eerder tegenover Sportnieuws.nl. Hier hebben echter alle spelers last dus dat mag ook voor Van Gerwen geen excuus zijn. Van Gerwen die overigens net als de voorgaande twee jaren de pers niet meer te woord stond na zijn nederlaag. Zelfs rechtenhouders SkySports en Viaplay hoefden niet op een bezoekje van Mighty Mike te rekenen.

Het lijkt een nieuwe trend dat verliezende darters de pers niet meer te woord staan. Iets wat in andere sporten, zoals voetbal, wel het geval is. Je kan het je niet voorstellen dat de verliezende voetbaltrainer niet meer netjes voor de camera van ESPN verschijnt

Van Gerwen is de honger kwijt

Michael van Gerwen lijkt het inmiddels allemaal een beetje te hebben gezien. Hij doet al ruim tien jaar mee in de Premier League en kent elke speellocatie door en door. Iets waar de anderen om hem heen op de ranglijst een stuk minder last van hebben. Debutanten Luke Littler en Luke Humphries presteren bijna wekelijks en ook Michael Smith en Nathan Aspinall hebben nog genoeg te bewijzen en te zien op dit wereldtoneel.

Van Gerwen verloor deze Premier League maar liefst zeven van de twaalf eerste rondes dit seizoen. Gelukkig voor hem compenseerde hij dit met vier weekoverwinningen, waardoor hij nog volop in de race is voor de Play-Offs.

Nog vier te gaan

Toch lijkt het bereiken van de Play-Offs met de huidige vorm van de groene sloopkogel een lastig karwei. Aspinall is hem al voorbij en Smith zit hem op te hielen. Van Gerwen moet heel goed te rade gaan bij zijn goede vriend Vincent van der Voort om het tij nog te keren voor de komende weken.

Anders lijkt Van Gerwen voor de tweede keer in zijn carrière de Play-Offs van de Premier League moeten gaan missen. Volgende week speelt hij, op zijn 35e verjaardag, in Liverpool tegen de hekkensluiter, Peter Wright.