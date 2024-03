Belgian Darts Open | Michael van Gerwen heeft nog altijd niet gewonnen in zijn nieuwe shirt

De Belgian Darts Open 2024 is begonnen. In Wieze vindt het eerste Euro Tour-evenement van het jaar plaats. Op zaterdag was het 'oranje-dag' in de Oktoberhallen, maar echt juichen konden de Nederlanders niet. Vier van de zes Nederlanders vlogen eruit, onder wie Michael van Gerwen (in zijn nieuwe shirt).

Van Gerwen kondigde eerder deze week aan in een nieuw shirt te gaan gooien, momenteel is hij nul uit twee in de nieuwe kleuren. Van Gerwen verloor in de Premier League van Rob Cross en zaterdagavond was hij de klos tegen Peter Wright. MvG vergat er een beslissende twaalfde leg uit te persen en verloor: 4-6.

Middagsessie

Jarige job Jermaine Wattimena, vandaag 36 jaar oud geworden, won in de middagsessie. Hij versloeg voormalig Europees kampioen Ross Smith met 6-2. Berry van Peer verloor nipt (4-6) van Jonny Clayton, terwijl Richard Veenstra met één leg verschil kopje onder ging tegen Ryan Searle: 5-6.

Voor Danny Noppert leek het toernooi er ook op te zitten. Hij nam het op tegen Hollywood Chris Dobey. Maar echt schitteren op de dubbels deed de Engelsman niet. Dobey liet zes matchdarts liggen en daar profiteerde Noppert van, die won met 6-5. In de laatste partij van de middagsessie kwam Dirk van Duijvenbode in actie, hij zag zijn tegenstander Joe Cullen twee keer de big fish gooien. The Rockstar versloeg Van Duijvenbode met 6-3 en mag zich zondag melden.

Andere Nederlanders

Op vrijdag was het ook al einde verhaal voor Raymond van Barneveld. Barney stond er na een vroege break tegen James Wade goed voor, maar verloor uiteindelijk van zichzelf. Hij liet het hoofd hangen toen hij begon te missen. Ook Gian van Veen en Chris Landman lagen er in de eerste ronde uit.

Uitslagen Belgian Darts Open 2024

Tweede ronde, middagsessie

Ricardo Pietreczko - Luke Woodhouse 6-5

Ross Smith - Jermaine Wattimena 2-6

2-6 Jonny Clayton - Berry van Peer 6-4

6-4 Damon Heta - Brendan Dolan 6-1

Ryan Searle - Richard Veenstra 6-5

6-5 Danny Noppert - Chris Dobey 6-5

- Chris Dobey 6-5 Gary Anderson - Andreas Harrysson 6-5

Dirk van Duijvenbode - Joe Cullen 3-6

Dave Chisnall - Ryan Joyce 5-6

Michael Smith - Mike De Decker 2-6

Gerwyn Price - Gabriel Clemens 6-4

Michael van Gerwen - Peter Wright 4-6

- Peter Wright 4-6 Krysztof Ratajski - Luke Littler

Luke Humphries - James Wade

Josh Rock - Stephen Bunting

Rob Cross - Lukas Wenig

Eerste ronde, vrijdag

Berry van Peer - Daniel Klose 6-3

- Daniel Klose 6-3 Ryan Joyce - Andrew Gilding 6-3

Lukas Wenig - Born van Put 6-3

Daryl Gurney - Jermaine Wattimena 0-6

0-6 Luke Woodhouse - James Hurrell 6-3

Brendan Dolan - Steven Strobbe 6-2

Chris Dobey - Romeo Grbavac 6-3

Andreas Harrysson - Gian van Veen 6-1

6-1 Mike De Decker - Chris Landman 6-5

6-5 Martin Schindler - Joe Cullen 1-6

Jeroen Caron - Gabriel Clemens 0-6

Luke Littler - José de Sousa 6-5

Peter Wright - Geert de Vos 6-2

James Wade - Raymond van Barneveld 6-5

6-5 Dimitri Van den Bergh - Stephen Bunting 5-6

Nathan Aspinall - Richard Veenstra 3-6

Loting

Zaterdag gaat het toernooi verder. Bekijk hieronder de loting.

Wat is de Euro Tour?

De dartsbond PDC organiseert in 2024 dertien toernooien onde de vlag van de Euro Tour. Toppers van de ranglijst ProTour Order of Merit worden toegelaten, samen met zes regionale qualifiers. De toernooien gelden ook als kwalificatie voor het European Championship. Daar is de top 32 van de European Tour Order of Merit welkom.