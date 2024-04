Michael van Gerwen reageert op handtekening-incident met 'fan': 'Zulke viezeriken'

Al tientallen jaren vragen fans om handtekeningen van hun helden en dus is het ook voor topdarters normaal om af en toe eens ergens een krabbeltje op te zetten. Soms weigeren ze dat echter. Michael van Gerwen en Gerwyn Price waren daar een tijdje terug een voorbeeld van en later bleek dat het niet zonder reden was. Van Gerwen haalt nu hard uit.

Het Instagramaccount BCA Autographs plaatste video's waarop Michael van Gerwen en Gerwyn Price weigeren om hun handtekening op een aantal spullen te zetten. Hoewel dat natuurlijk hun goed recht is, kan het voor de buitenwereld overkomen als een onsympathieke actie. Van Gerwen vertelde voorafgaand aan de Premier League Darts-avond in Rotterdam tegenover Sportnieuws.nl over het incident. Bekijk zijn hele reactie in onderstaande video.

"Het gebeurt wekelijks", vertelt Van Gerwen over de commerciële handtekeningenjagers, die zich opstellen bij het hotel waar de darters slapen. Ze vragen om handtekeningen op spullen die ze vervolgens proberen door te verkopen. "Er stond nu iemand heel slim met een bril op met een camera erin. Het zijn wel gevaarlijke dingen. Je moet altijd op je woorden letten, want je wordt helemaal kapotgemaakt."

'Kinderarbeid'

"Ondertussen ken ik de personen die dat doen", stelt Mighty Mike. "Je ziet het aan de producten die ze bij zich hebben. Als ze vragen om een handtekening op een foto van mij en diegene of iets met een klein kind, dat doen we dat. Maar het zijn zulke viezeriken dat ze hun eigen kinderen gebruiken, omdat ze weten dat het daar moeilijk nee tegen zeggen is. Daar wordt gewoon aan kinderarbeid gedaan."

"Het is gewoon heel vies. En ze staan er elke week. Dan zeggen ze dat het voor hun neef is en als je dan vraagt hoe die neef heet, dan weten ze het niet."

'Ze verpesten het voor de echte fans'

In de video van BCA hoor je Van Gerwen bij het weigeren van de handtekening zeggen: "Ik weet wat je ermee doet." Vervolgens deelde hij wel een handtekening uit aan een vrouw die een foto van haar samen met de Nederlandse darter bij zich had. Ook Price weigerde en via sociale media heeft hij inmiddels gereageerd.

De Welshe darter laat weten dat de beelden zijn gemaakt met een geheime camera zonder dat hij daar ook maar enig idee van had. Desondanks is hij er blij mee dat de beelden nu online te vinden zijn: "Deze mensen zijn de reden waarom we soms niets tekenen en ze verpesten het voor de echte dartsfans."

"Wat je niet ziet, is dat hij hele tassen met merchandise bij zich heeft", schrijft Price. Volgens de Welshman zijn dit geen echte fans. Hij lijkt er op te wijzen dat ze enkel geld willen verdienen met de handtekeningen door de producten door te verkopen. "Deze mensen staan bij hotels en bezoeken geen enkel evenement. Geen handtekening voor jou en ik ben blij dat ik had gezien dat je een van hen was."