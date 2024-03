Dirk van Duijvenbode lijkt terug in topvorm, maar grijpt net naast de titel bij Players Championship 6

Raymond van Barneveld was maandag de grote winnaar tijdens Players Championship 5 bij het darten. Dinsdag stond het zesde vloertoernooi van de PDC op het programma. Het lukte Barney niet om ook Players Championship 6 te winnen, maar een andere landgenoot kwam wel ver. Dirk van Duijvenbode haalde namelijk de finale, maar die verloor hij van Dave Chisnall met 8-6.

Van Duijvenbode liet in het Duitse Hildesheim zien in uitstekende doen te zijn. Van zijn eerste drie partijen gooide hij er twee met 103,57 en 104,05 gemiddeld. Bij de laatste zestien overleefde hij meerdere matchdarts van James Wade, voordat hij zelf 74 uitgooide voor de wedstrijd. Door Danny Jansen te verslaan ging The Titan door naar de halve finale. Daarin won hij in een heel spannende wedstrijd van Gurney met 7-6.

In de finale speelde Van Duijvenbode tegen Dave Chisnall om de titel en de bijbehorende 15.000 pond aan prijzengeld (voor de ranking). De Engelsman kwam al snel op 3-0, maar Van Duijvenbode knokte zich terug naar 5-5. Toen was het woord echter weer aan Chisnall. Met onder meer 135-finish won hij drie van de laatste vier legs en ging hij er met deze vandoor: 8-6.

CHISNALL WINS PLAYERS CHAMPIONSHIP 6 🏆🟡



What a battling performance from Dave Chisnall as he beats Dirk van Duijvenbode 8-6 to win his first ProTour title of the year! pic.twitter.com/j7ewxGpKTa — PDC Darts (@OfficialPDC) March 19, 2024

Schouderblessure

Toch zal de finaleplaats een opsteker zijn voor Van Duijvenbode. Hij worstelde sinds het najaar van 2023 met een schouderblessure en speelde lange tijd onder zijn normale niveau. De darter leek namelijk hard op weg om de absolute top te bestormen. Hij won in het eerste half jaar van 2023 namelijk drie Players Championships en haalde ook twee finales op de Euro Tour.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen maakte dinsdag in zijn eerste partijen indruk. Zo gooide de drievoudig wereldkampioen uit Boxtel 104,75 gemiddeld en hoefde hij maar één leg af te staan aan Owen Bates. Daarna versloeg hij achtereenvolgens John Henderson en Callan Rydz, voordat Daryl Gurney met 6-2 te sterk was voor Mighty Mike.

Raymond van Barneveld

Aan de goede reeks van Raymond van Barneveld kwam wel een eind. Danny Jansen was in een last leg decider te sterk voor de winnaar van maandag. Jansen ging door met stunten en versloeg vervolgens Damon Heta, door zes opeenvolgende legs te winnen na een 3-0 achterstand. Tegen Van Duijvenbode moest hij echter onderspit delven.

Opgave Gary Anderson

Gary Anderson verloor maandag de halve finale van latere winnaar Van Barneveld. Ook dinsdag was de Schot weer in goede doen. Echter moest hij bij de laatste zestien opgeven. Bij een 3-3 stand tegen de Duitser Martin Schindler had Anderson te veel last van zijn schouder om nog door te gaan.

Veel afwezigen

Het toernooi in Hildesheim kende een verzwakt deelnemersveld. Zo hebben vijf van de acht Premier League-spelers zich afgemeld. Van wereldkampioen Luke Humphries en dartsensatie Luke Littler was al bekend dat ze niet naar Duitsland zouden afreizen, maar ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall waren er niet bij. Ook de geschorste Adam Smith-Neale kwam niet in actie.