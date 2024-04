Michael van Gerwen valt zwaar tegen in Manchester en verliest van Luke Littler

Luke Littler en Michael van Gerwen moesten in de Premier League Darts weer eens tegen elkaar. Iedereen keek uit naar de clash in Manchester, maar het werd geen goede wedstrijd. Toch bleek ook een slechte wedstrijd tussen de twee dartkanonnen nog steeds het kijken waard.

De wedstrijd kwam niet in de buurt van de onderlinge wedstrijd in Nottingham een paar weken geleden. Toen verloor Van Gerwen met 6-2, maar verloor hij wel met 110.94 gemiddeld, tegen de 114 gemiddeld van Littler. Donderdag in Manchester was het een stuk slechter, maar wel met dezelfde winnaar. Littler won met 6-3.

'Dit was droevig, ik zit niet in de beste fase': Michael van Gerwen is eerlijk en hard voor zichzelf Michael van Gerwen kon ook niet anders dan beamen dat hij een hele slechte wedstrijd gegooid had in de Premier League Darts tegen Luke Littler. Met net aan 91 gemiddeld werd de Nederlander al meteen uitgeschakeld in Manchester.

Eerste pijl in de 1

Littler gooide zijn eerste pijl in de 1, maar liet er daarna geen twijfel over bestaan. Hij zag Van Gerwen in de openingsfase nauwelijks triples gooien en kon zo naar een 2-0 voorsprong gaan. De Nederlander kwam vooral scorend tekort, maar kwam na drie perfecte pijlen in de vierde set op het scorebord: 3-1.

Comeback Michael van Gerwen

Daarmee leek Van Gerwen ook eindelijk opgewarmd. Hij brak Littler in elf pijlen terug en maakte de achterstand een stuk draaglijker. Hij werkte zich terug tot 3-3 en had Littler mentaal te pakken. The Nuke gooide niet zijn beste wedstrijd. Hij miste een pijl om weer 4-3 voor te komen, maar zag Van Gerwen óók missen, waardoor hij de voorsprong weer terug pakte.

Die comeback was meteen de laatste leg die Van Gerwen zou pakken in Manchester. Littler zette een beetje aan, zag de Nederlander missen en won vervolgens nog twee legs op rij: 6-3. Littler won met 93.15 gemiddeld. Van Gerwen kwam niet verder dan 91.76. Littler staat in onderlinge wedstrijden nu 4-3 voor.

Littler speelt in de halve finale in Manchester tegen Nathan Aspinall. Die won met 100 gemiddeld van Rob Cross.