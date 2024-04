Loting European Darts Grand Prix | Luke Humphries en Luke Littler clashen mogelijk al in tweede ronde

Voor alle Nederlandse dartsliefhebbers stond deze week in het teken van de Premier League-avond in Rotterdam, maar ook dit weekend hebben ze iets om naar uit te kijken. In het Duitse Singelfingen wordt namelijk het vierde Euro Tour-toernooi van het jaar gespeeld: de European Darts Grand Prix. Gian van Veen heeft het opnieuw niet getroffen met de loting. WK-finalisten Luke Humphries en Luke Littler kunnen elkaar al heel snel tegenkomen.

Littler won het eerste Euro Tour-toernooi van het jaar, maar had zich voor de laatste twee niet geplaatst. In Sindelfingen is hij wel weer van de partij, maar hij moet wel al in de eerste ronde in actie komen. Dat betekent dat hij ongeveer 24 uur de tijd heeft om zich van Rotterdam naar de Duitse plaats te verplaatsen.

Het zeventienjarige supertalent neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitser Arno Merk. Dat zal waarschijnlijk weinig problemen opleveren, maar in de tweede ronde wacht hem een bijzondere wedstrijd. De winaaar van het duel tussen Littler en Merk mag het daarin namelijk opnemen tegen wereldkampioen Luke Humphries. Er komt dus mogelijk bij de laatste 32 al een herhaling van de WK-finale.

Michael van Gerwen grapt over Luke Littler en heeft opvallende bijnaam voor dartsfenomeen Michael van Gerwen en Luke Littler schoven woensdagavond aan voor een persconferentie, in aanloop naar de Premier League Darts in Ahoy. Daarin bespraken de twee darters hun onderlinge strijd: "Je moet niet meteen termen als 'rivaliteit' gebruiken."

Loting Nederlanders: opnieuw pech voor Van Veen

In totaal doen er zeven Nederlanders mee in Sindelfingen. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn geplaatst en mogen dus de eerste ronde overslaan. Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Jeffrey Sparidaans en Niels Zonneveld stromen al in de eerste ronde in.

Bij de vorige twee Euro Tour-toernooien werden Van Veen en Van Barneveld aan elkaar gekoppeld. Dat bleef ze deze keer bespaard, maar het is de vraag of Van Veen daar heel blij mee zal zijn. De jonge Nederlander treft in zijn eerste partij Martin Schindler, die vorige week zijn eerste toernooiwinst pakte op de Euro Tour. De Duitser zal dus veel zelfvertrouwen hebben en speelt ook nog eens voor eigen publiek.

Van Barneveld heeft het beter getroffen, want hij speelt tegen Franz Roetzsch. De Duitser heeft uiteraard ook het publiek mee, maar hij verloor eerder dit jaar in München nog met 6-0 van Jermaine Wattimena. Sparidaans neemt het in zijn eerste duel op tegen Callan Rydz en Zonneveld treft de Fillipijn Christian Perez.

Loting European Darts Grand Prix

Josh Rock - Callan Rydz/Jeffrey Sparidaans

Michael Smith - Franz Roetzsch/Raymond van Barneveld

Gerwyn Price - Andrew Gilding/Brendan Dolan

Gary Anderson - Niels Zonneveld/Christian Perez

Rob Cross - Martin Schindler/Gian van Veen

Danny Noppert - Jose de Sousa/Daryl Gurney

Luke Humphries - Arno Merk/Luke Littler

Ryan Searle - Stephen Bunting/Romeo Grbavac

Dirk van Duijvenbode - Ritchie Edhouse/James Wade

Ross Smith - Luke Woodhouse/Martin Lukeman

Damon Heta - Peter Wright/Mickey Mansell

Krzysztof Ratajski - Scott Williams/Niko Springer

Michael van Gerwen - Johan Engstrom/Joe Cullen

Jonny Clayton - Chris Dobey/Ian White

Dave Chisnall - Stephen Burton/Keane Barry

Ricardo Pietreczko - Gabriel Clemens/Rene Eidams

Programma eerste ronde (vrijdag 19 april)

Middagsessie, vanaf 13.00 uur:

Callan Rydz - Jeffrey Sparidaans

Stephen Burton - Keane Barry

Scott Williams - Niko Springer

Andrew Gilding - Brendan Dolan

Luke Woodhouse - Martin Lukeman

Johan Engstrom - Joe Cullen

Niels Zonneveld - Christian Perez

Jose de Sousa - Daryl Gurney

Avondsessie, vanaf 19.00 uur:

Ritchie Edhouse - James Wade

Stephen Bunting - Romeo Grbavac

Franz Roetzsch - Raymond van Barneveld

Chris Dobey - Ian White

Arno Merk - Luke Littler

Martin Schindler - Gian van Veen

Peter Wright - Mickey Mansell

Gabriel Clemens - Rene Eidams