Michael van Gerwen bevestigt terugkeer in World Cup of Darts: 'Ik denk niet met Dirk van Duijvenbode'

Michael van Gerwen speelde in 2022 en 2023 om verschillende redenen niet op de World Cup of Darts. Hij werd beide keren vervangen door Dirk van Duijvenbode, die twee keer koppelde samen met de UK Open winnaar van 2022, Danny Noppert. Dit jaar keert de groene sloopkogel terug.

"Ik ga dit jaar wel naar de World Cup", bevestigt Van Gerwen tegenover Sportnieuws.nl. "Ik heb alleen nog geen idee met wie, maar ik verwacht Danny Noppert. Hij is de laatste weken natuurlijk goed in vorm." Van Gerwen zei in 2022 af wegens een blessure. Vorig jaar was hij herstellende van een operatie aan zijn gebit, maar was hij nog niet voldoende hersteld om te kunnen darten. Nu houdt niks zijn rentree nog tegen.

Danny Noppert slaat belangrijke slag in strijd met Dirk van Duijvenbode om plek op World Cup of Darts Danny Noppert begon het jaar als duidelijke nummer twee van Nederland op de PDC Order of Merit, maar hij leverde flink wat in door zijn vroege uitschakeling op de UK Open. Daarmee kwam de plek van The Freeze op de World Cup of Darts ook op de tocht te staan. Het is een spannende strijd wie daar samen met Michael van Gerwen namens Nederland aan de oche zal verschijnen.

Voordeel voor Noppert

Noppert pakte de laatste maand veel prijzengeld, door het winnen van een Players Championship en het bereiken van de halve finale van een Euro Tour. "Dat is wel in het voordeel van Noppert natuurlijk. Het wordt voor Van Duijvenbode een hele moeilijke opgave om dat nog in te halen. Vooral ook met zijn blessure natuurlijk", doelt Van Gerwen op de zere schouder van Van Duijvenbode. "Noppert is op dit moment natuurlijk ook net even wat stoïcijnser."

Slechte resultaten sinds Van Barneveld weg is

Het maakt Van Gerwen niet uit met wie hij speelt, vervolgt hij. "Als ik zeg dat ik meedoe, dan doe ik mee en dan zie ik wel met wie", benadrukt hij. Van Gerwen won het landentoernooi in 2014, 2017 en 2018 samen met Raymond van Barneveld. Daarna speelde hij afwisselend samen met Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode. Zonder succes, want Nederland haalde sinds 2018 nooit meer een finale op de World Cup.

Premier League Darts

Van Gerwen richt zich voorlopig vooral op de Premier League Darts. Daar wacht donderdagavond zijn thuiswedstrijd in Rotterdam. Voorafgaand had hij nog nieuws over de Premier League Darts. De Nederlandse nummer twee van de wereld weet dat er volgend jaar een verandering plaatsvindt in het toernooi.