Michael van Gerwen houdt op verjaardag van zoontje huis in Duitsland

Michael van Gerwen heeft zich maandag in München overtuigend geplaatst voor de German Darts Grand Prix. De overwinning was extra bijzonder voor de Nederlander, omdat zijn zoontje jarig is.

Van Gerwen wist met 6-0 te winnen van Joe Cullen en gooide een gemiddelde van 102,48. De Engelsman kon geen moment meekomen met Van Gerwen, die vanwege de verjaardag van zijn zoon extra doelgericht is. "Ik was dodelijk op mijn finishes", zei de Nederlander na afloop. "Ik deed de juiste dingen op de juiste momenten. Het is de verjaardag van mijn zoon, dus ik ga niet zomaar van huis. Ik ben hier met een doel, ik wil hier winnen."

"Waarschijnlijk kijkt hij (zoontje Mike, red) nu op de iPad filmpjes, en niet eens naar mijn wedstrijd", aldus Van Gerwen die vaker laat merken hoe belangrijk zijn kinderen voor hem zijn. Eerder liet hij in een interview weten dat zijn kinderen hem nieuwe motivatie geven om door te gaan met darten. Afgelopen week slaagde zijn zoontje Mike ook voor twee zwemexamens. Ook toen liet Van Gerwen zijn trots blijken op Instagram. Vandaag is Mike vier jaar oud geworden.

Ondanks dat Van Gerwen met zijn gedachten bij zijn zoontje is, probeert hij zich te concentreren op het darten. "Ik moet gefocust blijven, want het is nog een lange dag." De Brabander vervolgt vanavond zijn weg naar mogelijke toernooiwinst.

Danny Noppert ook naar kwartfinale

Ook de Nederlandse darter Danny Noppert plaatste zich overtuigend voor de kwartfinale in München. Hij won met 6-2 van Rob Cross. Hij brak meteen de eerste leg van de nummer zes van de wereld en liet Cross daarna niet meer terug in de wedstrijd komen. De Fries gooide een gemiddelde van 100,23.