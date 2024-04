Michael van Gerwen laat het liggen in Liverpool: 'In het begin was ik zoveel beter'

Michael van Gerwen won op zijn verjaardag nog van Peter Wright, maar door het verlies tegen Rob Cross werd het een teleurstellende avond voor de Nederlander. Na afloop liet hij dat ook blijken.

De kwartfinale tegen Wright leek het wel alsof er iemand anders in een groen shirt namens Van Gerwen aan het gooien was. Daar had de drievoudig wereldkampioen wel een uitleg voor. "Ik had last van wind", vertelde hij tegenover Viaplay. "Na die eerste paar legs kom je er nog wel redelijk in." Van Gerwen won dat duel met 3-6.

Vervolgens was Rob Cross de tegenstander en ook daar ging het in het begin niet goed. "Daar doe ik mijzelf zo te kort. Ik was in het begin zoveel beter dan hem en dan vergeet ik dat te belonen. Dat mag ik alleen mijzelf kwalijk nemen."

Play-offs

Van Gerwen staat er nog altijd goed voor in de Premier League Darts. De Nederlander staat op de vierde plek en liep in Liverpool uit op naaste belager Michael Smith. Mighty Mike maakt zich dan ook geen zorgen om plaatsing voor de play-offs. ""Nee, daar maak ik mij geen zorgen over. Als ik het niet haal heb ik het aan mijzelf te danken. Puur op kwaliteit hoor ik daar natuurlijk thuis, maar zo loopt het niet altijd. Vandaag heb ik goede zaken gedaan, puur kijkend naar de punten, maar de aankomende drie weken moet ik scherp zijn."