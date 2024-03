Nathan Aspinall zweert dat hij Luke Littler kapot gaat maken

Nathan Aspinall weet zeker dat hij donderdagavond gaat winnen van Luke Littler. De Engelse darters staan tegenover elkaar in de kwartfinale van de Premier League Darts-avond in Brighton en Aspinall barst van het zelfvertrouwen.

Hij en Littler trainen veel samen. Nou ja, trainen... Littler vertelde eerder al dat hij nauwelijks traint. Maar als hij dat dan doet, dan vaak met Aspinall. "Ik blijf elke keer tegen Luke zeggen dat ik hem kapot ga maken de eerstvolgende keer dat we elkaar tegenkomen op het podium", zegt Aspinall met een lach tegen Sports Boom.

'Fantastische negendarter tegen mij'

Volgens Aspinall heeft Littler tijdens trainingen nog niet een keer van hem gewonnen. "Hij weet ook wat ik kan doen. Hij heeft me nog nooit verslagen tijdens de trainingen en we oefenen veel samen. Natuurlijk: hij gooide die fantastische negendarter tegen me in Bahrein en won hij de wedstrijd, maar donderdag in Brighton wordt het een heel ander verhaal. Ik verzeker je dat ik Luke ga verslaan."

'Kijk wat hij heeft gedaan'

Hij heeft heel veel respect voor Littler, die op zijn zeventiende al heel veel voor het darten gedaan heeft en persoonlijk ook al veel heeft bereikt. "Los van hoe goed hij is, kijk naar hoe wereldwijd hij het darten de afgelopen maanden heeft gemaakt."

Na Van Gerwen

In Brighton is Aspinall - Littler donderdagavond 7 maart de derde kwartfinale van de Premier League Darts-avond. Luke Humphries en Gerwyn Price openen de avond, gevolgd door Rob Cross tegen Michael van Gerwen. Het is de vraag of en hoe de Nederlandse darter is hersteld van zijn blessure die hij opliep tijdens de UK Open.