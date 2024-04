Uitslagen International Darts Open | Danny Noppert en Richard Veenstra door naar finaledag

In Riesa (Duitsland) wordt het International Darts Open gehouden. Da's een opgepimpte naam voor wat eigenlijk ook gewoon het derde European Tour-evenement van 2024 is. Zaterdag verschenen vier Nederlanders in actie, de helft daarvan verloor.

Noppert won van Dimitri Van den Bergh met 6-4. In de derde ronde komt hij Nathan Aspinall tegen. De Engelsman versloeg Jonny Clayton met 6-2 en een gemiddelde van 113,14. Richard Veenstra voegde zich ook bij de finaledag na een knappe zege op Dave Chisnall: 6-2.

's Avonds viel het doek voor Dirk van Duijvenbode en Gian van Veen. Aubergenius had weinig in te brengen tegen thuisheld Gabriel Clemens, maar knokte zich van 1-5 achter nog wel terug naar 4-5. Dichterbij kwam hij niet. Van Veen, die een dag eerder won van Raymond van Barneveld, verloor in een beslissende leg van Rob Cross: 5-6.

Uitslagen International Darts Open 2024

Tweede ronde, middagsessie

Ross Smith 6-5 William O'Connor

Damon Heta 6-1 Callan Rydz

Ryan Searle 6-5 Daryl Gurney

Chris Dobey 6-4 Krzysztof Ratajski

Danny Noppert 6-4 Dimitri Van den Bergh

Nathan Aspinall 6-2 Jonny Clayton

Ritchie Edhouse 6-5 Michael Smith

Tweede ronde, avondsessie

Ricardo Pietreczko 6-5 James Wade

Richard Veenstra 6-2 Dave Chisnall

Gerwyn Price 6-4 Brendan Dolan

Cameron Menzies 6-5 Josh Rock

Luke Humphries 6-2 José de Sousa

Gabriel Clemens 6-4 Dirk van Duijvenbode

Rob Cross 6-5 Gian van Veen

'Alweer?': Michael van Gerwen zegt af voor Euro Tour, Raymond van Barneveld niet blij met loting Michael van Gerwen en Gary Anderson zullen niet aanwezig zijn bij de International Darts Open in Riesa komend weekend. De twee wereldkampioenen hebben zich afgemeld. Hierdoor schuiven de geplaatste spelers door en mogen twee darters van de reservelijst toch meedoen.

Loting derde ronde

Richard Veenstra - Martin Schindler

Damon Heta - Ryan Searle

Gabriel Clemens - Chris Dobey

Luke Humphries - Stephen Bunting

Rob Cross - Ritchie Edhouse

Gerwyn Price - Ricardo Pietreczko

Cameron Menzies - Ross Smith

Prijzengeld

Gerwyn Price hoopt in Riesa zijn titel te verdedigen. De Welshman zou dan een mooi bedrag kunnen bijschrijven: de darter die zondagavond met de beker in zijn handen staat wint ook nog eens 30.000 Britse pond.

Winnaar £30.000 Runner-up £12.000 Halve finalist £8.500 Kwartfinalist £6.000 Verliezer derde ronde £4.000 Verliezer tweede ronde £2.500 Verliezer eerste ronde £1.250 Totaal £175.000