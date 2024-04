Nathan Aspinall focust zich op Premier League en hekelt Pro Tours: 'Dat haat ik echt'

Nathan Aspinall won de laatste avond van de Premier League in Rotterdam en zit de laatste weken goed in zijn vel. Momenteel staat hij derde in de Premier League, maar als het aan hem ligt volstaat er maar één ding: die prijs mee naar huis nemen.

Door de winst in Ahoy ging Aspinall Michael van Gerwen voorbij op de ranglijst. Het was alweer zijn tweede avondzege in de Premier League dit jaar. "De winst in Rotterdam was fijn, maar uiteindelijk speel je voor de grote toernooien, de grote bekers en de hoge geldbedragen. Na het WK is er niks groter dan de Premier League. Ik denk dat ik, met mijn derde plek, nog maar drie punten nodig heb om mij te kwalificeren voor de play-offs. Dan gaat het om één avond en kan iedereen winnen. Op dit moment focus ik mij puur op de Premier League en niks anders", zo vertelde de 32-jarige Engelsman aan Sky Sports.

Focus op Premier League

The Asp is van mening dat goede resultaten op tv automatisch zullen leiden tot betere prestaties op andere toernooien. Daarom ligt zijn focus nu volledig op de Premier League. Afgelopen weekend liet Aspinall nog een Euro Tour schieten. "Ik concentreer me nu op de Premier League en ik weet dat ik, op de Grand Slam na, door mijn ranking voor alle grote toernooien gekwalificeerd ben. Als je goed presteert op tv, dan volgt de rest vanzelf."

"Het is niet zo dat ik ervoor sta zoals Peter Wright en misschien Rob Cross, die weten dat ze niet meer bij de eerste vier van de Premier League zullen eindigen. Zij zullen zich richten op de andere ranking toernooien. Voor mij geldt dat niet. Ik denk dat ik een goede kans maak om de Premier League te winnen. Daar zet ik alles op in en daar focus ik mij volledig op."

Pro Tours

Daar waar Aspinall in de Premier League vaak laat zien bij de beste darters van de wereld te horen, wil dat op de vloer niet zo vaak lukken. De Engelsman weet zelf wel hoe dat komt. "Ik denk dat veel mensen ook van mij zeggen dat ik een speler ben voor op het podium. Ik haat het om naar Leicester of Milton Keynes te moeten voor de Pro Tours. Maar dat hoort er ook bij. Ik hou ervan op het podium te gooien. Daarvoor ben ik ooit begonnen met darten. Daar wil je spelen."

'I'm a big stage player, I hate ProTour events!' 🏟️@NathanAspi admitted he relishes the big occasions and struggles with the ProTour events 📺 #LoveTheDarts pic.twitter.com/DRaOEMFvsc — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) April 24, 2024

Door de mindere resultaten is The Asp geen geplaatste speler meer op de Pro Tour, waardoor hij in de eerste ronde al gelijk de grote namen kan treffen. "Dat maakt me niks uit. Ik speel elke week tegen die gasten. Als ik dan in de eerste ronde tegen Michael van Gerwen moet, dan is dat maar zo. Iedereen is goed en kan elkaar verslaan. Een loting interesseert mij dan ook een stuk minder."

Liverpool

Komende donderdag staat de avond in Liverpool op het programma. Aspinall is er in ieder geval klaar voor. "Afgelopen weekend heb ik even lekker mijn rust gepakt. Nu ben ik helemaal fris voor donderdag. Hopelijk gaat alles daar volgens plan."