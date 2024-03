Max Verstappen duidelijk over Red Bull-soap: 'Hij is geen leugenaar'

Max Verstappen werd voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië gevolgd door veel journalisten. Het ging de afgelopen week veel over de Nederlander, maar niet vanwege zijn indrukwekkende prestaties in Bahrein. Zijn vader, de rel rondom Christian Horner en een eventuele overstap naar Mercedes domineerden het nieuws. Dus had Verstappen wat uit te leggen voorafgaand aan het raceweekend.

Bijvoorbeeld over de uitspraken van vader Jos, die zei dat Horner moet vertrekken bij Red Bull omdat de situatie anders ondraaglijk wordt. De teambaas is onderwerp van gesprek sinds het onderzoek van grensoverschrijdend gedrag naar hem. Horner werd daar van vrijgesproken, maar een anoniem persoon stuurde de berichtjes die de Engelsman stuurde naar een vrouwelijke medewerker door naar andere de teambazen.

"Van mijn kant maakt het allemaal niets uit", begon Verstappen zijn verhaal tegenover de schrijvende pers, waaronder het Algemeen Dagblad. "Als een zoon van mijn vader zou het raar zijn om aan een andere kant te staan, maar van mijn kant wil ik me gewoon alleen maar op de prestaties focussen."

" Mijn vader en ik zijn een team, samen met Raymond (Vermeulen, zijn manager, red.)", vertelde Verstappen. "Dat zal altijd zo blijven. Ik zie mijzelf niet actief zijn in de Formule 1 zonder hen aan mijn kant. Mijn vader en ik zijn heel close. We bellen elke dag. Hij is altijd heel uitgesproken geweest, ook toen ik nog in een kart reed. En hij is geen leugenaar, dat weet ik wel zeker. Dat is wat ik erover kan zeggen."

Jos Verstappen keihard over Christian Horner: 'Slachtoffer? Hij veroorzaakt de problemen' Jos Verstappen houdt zich niet in over Christian Horner. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen snapt niet dat de teambaas van zijn zoon 'het slachtoffer speelt'.

Geruchten over vertrek naar Mercedes

Door alle trammelant kwamen er geruchten over een eventueel vertrek naar Mercedes, maar daar wil Verstappen zelf niets van weten. "We hebben een geweldige auto en we kijken uit naar een geweldig jaar", verzekerde hij. "Het is altijd mijn intentie geweest om tot het einde van mijn contract bij Red Bull te blijven. Wat daarbij doorslaggevend is, zijn de prestaties van de auto."

Verstappens contract loopt tot eind 2028 en in 2026 gaan er nieuwe regels in, in de Formule 1. "Maar ik weet ook wat dit team voor mijn carrière heeft betekend, dus natuurlijk is het de intentie om hier te blijven. Ik geniet ervan om onderdeel van dit team uit te maken en ik ben gelukkig, hier. Zolang we presteren, is er geen reden om te vertrekken."