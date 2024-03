'Gewend om eruit gekegeld te worden', Lewis Hamilton voelt zich verslagen na P11 in kwalificatie

Lewis Hamilton beleeft tot nu toe een moeizaam begin van het Formule 1-seizoen. Zaterdag kwam de Brit in de kwalificatie in Melbourne niet verder dan de 11e startplaats. Hij weet zelf niet zo goed hoe dat komt.

In Bahrein eindigde de zevenvoudig wereldkampioen als zevende en in Saoedi-Arabië eindigde hij met een negende plaats nog net in de punten. Het zijn moeilijke tijden voor Hamilton, die al een paar seizoenen geen vuist meer kan maken richting Max Verstappen en Red Bull.

Verslagen

Na de kwalificatie in Melbourne reageerde hij erg verslagen voor de camera's van Viaplay. "Ik ben het een beetje gewend om uit Q2 gekegeld te worden", zei hij. "Het is geen lekker gevoel."

George Russell doet het beter

Hamilton ziet zijn teamgenoot het een stuk beter doen met dezelfde wagen. George Russell zette zijn Mercedes op plek 7 bij de race op zondag. "Ik weet niet of ik zo goed met de auto omga. Ik ben minder consistent dan George."

"George doet het beter met onze auto. Drie kwalificaties op rij die hij heeft overtroffen en hij lijkt er veel beter mee te kunnen opschieten dan ik. Ik probeer mijn hoofd boven water te houden en me te blijven realiseren dat het veel erger kan." Tekst loopt door.

Ook teambaas Toto Wolff ziet dat het beter moet bij zijn team. "Wij hebben een auto die lastig is. Ik vind het vervelend om het weer te moeten zeggen, maar we moeten er gewoon aan blijven werken en proberen beter te worden. Het is niet dat we het niet proberen, maar het is gewoon niet goed genoeg."