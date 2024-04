Hele weekend kans op regen: dit zijn de weersvoorspellingen voor de GP van China

De Grand Prix van China staat komende zondag op het programma, maar het hele weekend belooft gekkenhuis te worden. En dan is er ook nog eens het hele weekend kans op regen.

In China is er maar één vrije training, omdat de eerste sprintrace van dit Formule 1-seizoen op het programma staat. De opzet van een sprintraceweekend is overigens veranderd: de kwalificatie voor de sprintrace is nu op vrijdagavond. Naarmate die kwalificatie dichterbij komt, is er volgens weeronline.nl ook meer kans op regen.

Op zaterdag, bij de sprintrace in de ochtend en de kwalificatie voor de normale race later op de dag, is er minder kans op regen. Vroeg in de ochtend is er nog wel negentig procent kans op regen, maar de wolken zouden snel weer wegtrekken.

Weersvoorspelling Grand Prix van China

Gelukkig - voor de spanning - keert de kans op regen op zondag weer terug. De kans op een buitje in Shanghai is tijdens de race veertig procent. De race start om 09:00 uur Nederlandse tijd, wat in de Chinese hoofdstad zes uur later is: 16:00 uur.

Formule 1 | GP China 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De Grand Prix van China keert voor het eerst sinds 2019 terug in de Formule 1. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 en de naweeën daarvan moest China het tot dit jaar zonder GP doen. Lees hier alles over het circuit en het programma met de eerste sprintrace van het seizoen.

De Grand Prix van China wordt extra spannend, omdat er al sinds 2019 niet is geracet. De F1-grid zag er destijds overigens heel anders uit. Max Verstappen verwacht ook een extra spannende race in China: "Omdat we sinds 2019 niet meer op dit circuit hebben geracet, en met maar één vrije training, is het belangrijk om de auto zo goed mogelijk af te stellen om de banden te kunnen managen. Hierdoor is het spannender voor de fans, wat goed is. Het team heeft hard gewerkt ter voorbereiding."