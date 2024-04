Eerste sprintrace van dit Formule 1-seizoen in China: hoe werkt het sprintweekend precies?

De eerste sprintrace staat dit weekend op het programma in de Formule 1. De Grand Prix van China heeft de primeur dit seizoen. De Formule 1 heeft het format van de sprintraces veranderd. Lees hier hoe het weekend er precies uit gaat zien.

Het 'sprintraceformat' werd vorig seizoen aangepast vanwege kritiek over de opzet. Voor dit jaar betekent het in elk geval dat er op vrijdag een eerste vrije training is, die een paar uur later gevolgd wordt door de kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdag beginnen de coureurs met de sprintrace. Later op de dag is de kwalificatie van de 'echte' race op zondag. Coureurs krijgen op vrijdag dus maar één vrije training om te baan te verkennen en te oefenen voor de sprintrace. VT2 en VT3 worden dus niet verreden.

Het verschil met de jaren hiervoor: de kwalificatie voor de race op zondag vindt nu op zaterdag na de sprintrace plaats. Eerder was de kwalificatie voor de race op vrijdag.

Wat houdt de sprintrace precies in?

De sprintrace op zaterdag gaat over over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot maximaal een uur. De sprint shootout, die dus op vrijdag wordt verreden, bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de sprintrace kunnen coureurs punten verdienen voor de WK-stand.

In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt twaalf minuten, Q2 tien minuten en Q3 acht minuten.

Coureurs niet blij met sprintrace

Veel coureurs vinden het onhandig dat de eerste sprintrace juist in China wordt verreden. De Formule 1 is een tijdje niet in China geweest, wegens de strenge coronamaatregelen die daar waren. Veel coureurs zijn het dus niet meer gewend om daar te rijden en moeten dus na één vrije training al in de auto stappen voor de kwalificatie voor de sprintrace.

Max Verstappen begrijpt de kritiek van zijn collega's. Hij had een normaal raceweekend beter gevonden. "Waarschijnlijk is het bedoeld om de boel een beetje op te schudden, want dat willen ’ze’ graag zien. Maar vanuit de coureurs- en prestatiezijde is het niet het beste om te doen."

Het Shanghai International circuit

De GP van China wordt gereden op het Shanghai International circuit. Bijzonder aan dit circuit is dat de vorm vanuit de lucht gezien gebaseerd is op het Chinese teken 上 (Shang). Het circuit bestaat uit zestien bochten en twee lange rechte stukken. Het circuit heeft een lengte van 5,451 kilometer.

De GP bestaat uit 56 rondes waardoor de race een totale lengte heeft van 305.066 kilometer. Het record voor de snelste ronde dateert uit 2004. Michael Schumacher reed toen een tijd van 1:32.238.

Eindelijk weer terug in China

Voor het eerst sinds 2019 wordt er weer een Grand Prix in Shanghai gereden. In dat jaar troefde Lewis Hamilton zijn toenmalige teamgenoot Valterri Bottas af in de strijd om de zege. Max Verstappen eindigde als vierde. Pierre Gasly die toentertijd ook voor Red Bull reed, werd zesde.

Van 2020 tot en met 2023 werd de GP van China vervangen door de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië. Hamilton won deze GP in 2020, waarna Verstappen twee keer de eerste plaats bemachtigde in 2021 en 2022.