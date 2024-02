Ralf Schumacher oppert Sebastian Vettel als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes

Lewis Hamilton verkast na dit jaar van Mercedes naar Ferrari. Dat betekent dat er een stoeltje vrijkomt bij de ploeg van teambaas Toto Wolff. Oud-coureur Ralf Schumacher weet wel wie dat zitje moet overnemen: Sebastian Vettel.

"Ik heb gehoord dat Vettel weer wilde racen", begon Schumacher zijn verhaal tegenover Sky Sport. "Er moet natuurlijk een gat worden gevuld", verzekerde de Duitser. "De overstap van Hamilton naar Ferrari heeft iets teweeggebracht op de aandelenmarkt."

Wolff weet van niets

Teambaas Toto Wolff verwijst de geruchten naar het rijk der fabelen. "Ik denk dat hij de keuze heeft gemaakt om niet meer te races", sprak Wolff begin februari tegenover AMUS. "We praten regelmatig, ook gisteren, maar het ging niet over rijden bij ons in de toekomst."