Max Verstappen na 'hectisch en lastig' begin toch simpel naar Chinese sprintzege: 'Daarna was alles heel normaal'

Max Verstappen won zaterdagochtend de sprintrace tijdens de GP van China. De Nederlander oogde na afloop tevreden want het ging niet helemaal vlekkenloos op het Chinese circuit.

Verstappen begon als vierde aan de sprintrace en had Lando Norris al snel te pakken. Daar moest hij een paar rondes genoegen mee nemen. Fernando Alonso en Lewis Hamilton waren de eerste rondjes soms zelfs sneller dan de Nederlander, die na afloop verklaarde waar het aan lag. "De eerste rondjes waren hectisch. Zij pushten vrij hard vooraan en ik had Carlos Sainz achter mij, die nieuwere banden had. Het begin was erg lastig". zo vertelde hij direct na afloop.

Uiteindelijk kwam Verstappen op stoom, juist nadat hij wat mopperde over een batterijprobleem. "Dat was alleen tijdens de eerste paar ronden, daarna was het allemaal weer normaal." En toen alles weer normaal was, bleek Verstappen niet te houden voor Hamilton en Alonso:. Dat zag hij zelf ook toen hij kort terugblikte op de race bij Viaplay. "Na de batterijproblemen liep alles eigenlijk gewoon heel goed. de balans in de auto is redelijk goed."

Later vandaag de kwalificatie

Na de sprintrace volgt de kwalificatie voor de race op zondag. Zaterdag vindt de kwalificatie om 09.00 uur plaats. De hoofdrace begint zondagochtend om 09:00 uur.