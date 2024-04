Max Verstappen had al tijd voor een feestje tijdens de race: 'Ik zei tegen GP: kijk even op de on-board'

Max Verstappen had het heerlijk naar zijn zin bij de Grand Prix van China. De Nederlander won overtuigend en had aan het einde van de race zelfs nog tijd voor een geintje met zijn ingenieur.

"Ik zei tegen GP: kijk even op de on-board", zei Verstappen met een grote lach bij Viaplay. De coureur was namelijk vlak voor de finish aan het sliden en driften met zijn auto, om Gianpiero (GP) Lambiase een beetje te stangen.

Dat Verstappen tijd had voor zo'n powerslide, bevestigde nog maar weer eens de overmacht die hij dit seizoen heeft. "Voor mijn gevoel liepen we - terwijl ik aan het managen was - telkens wel vier, vijf tienden uit op de rest."

De Nederlander kan dan ook wel spreken van een weekend zonder fouten. Hij won op zaterdag met overtuiging de sprintrace en pakte dus zondag de echte race. Alleen het extra punt voor de snelste raceronde moest hij afstaan aan Fernando Alonso van Aston Martin.

WK-stand in de Formule 1

Door zijn goede weekend is Verstappen ook weer uitgelopen op de andere coureurs. Naaste achtervolger én Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez werd derde in China, dus het verschil is nu al 25 punten tussen die twee. De Mexicaan kon niet voorkomen dat Lando Norris de tweede plek pakte.

Samenvatting Formule 1: Max Verstappen wint ondanks twee Safety Cars in China Max Verstappen heeft zondagmiddag de Grand Prix van China gewonnen. Waar Sergio Pérez moeite had in Shanghai en Lando Norris niet bij kon houden, daar was Verstappen - in dezelfde auto als Pérez - veel sneller dan de rest.

Guanyu Zhou hoopte in China zijn eerste punten te pakken. De Grand Prix van China stond voor het eerst sinds jaren weer op het programma, door de strenge coronaregels die daar lange tijd waren. Voor Zhou was het dus de eerste keer dat hij in een Formule 1-auto in zijn eigen land mocht rijden. Er waren veel fans speciaal voor de Stake-coureur naar het circuit gekomen, maar helaas dus zonder succes.