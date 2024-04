GP China | Max Verstappen met afstand de beste in sprintrace, Lewis Hamilton knap op podium

Hij werd vrijdag 'slechts' vierde in de kletsnatte sprintkwalificatie, maar tijdens de sprintrace was Max Verstappen weer ouderwets de beste. De Nederlander won zaterdag in China de sprintrace en sprokkelde weer wat punten voor de WK-stand.

Voor het eerst dit seizoen vond er tijdens het raceweekend een sprintrace plaats. Daarin begon Verstappen nog als vierde, maar bleek er voor de rest van de grid geen houden aan toen de Nederlandse wereldkampioen in zijn Red Bull op stoom kwam.

Norris zakt snel weg

De Brit Norris begon op pole, maar zakte al snel weg na dat hij buiten de baan terechtkwam. Daarvan profiteerden onder meer Hamilton, Alonso, Verstappen en Sainz. Hamilton pakte de koppositie in de race over.

Verstappen komt op stoom

Hamilton ging voortvarend op pad in China en kreeg Alonso met zich mee. Verstappen, die door het foutje van Norris al snel derde lag in de race, kwam de eerste rondes nauwelijks dichterbij. Hij klaagde op de boardradio over een lege batterij, maar kwam daarna ineens op stoom. Toen was er al snel geen houden aan voor Alonso en Hamilton.

Met nog twaalf rondjes te gaan, moest Alonso er aan geloven. Niet veel later pakte Verstappen ook Hamilton op het lange rechte stuk van het circuit in China. Uiteindelijk won Verstappen met overmacht de sprintrace. Hamilton finishte als tweede, op meer dan tien seconden.

Verstappens ploeggenoot Sergio Perez maakte het podium compleet door optimaal te profiteren van de felle duels tussen Alonso en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Alonso moest na wat schade de strijd staken. Verstappen schrijft overigens acht WK-punten bij dankzij zijn overwinning.

Een mooi resultaat voor de Nederlander dus, die er vrijdag nog niet aan te pas kwam. Verstappen kwam in de sprintkwalificatie niet verder van een vierde plaats, achter Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

De Nederlander had naar eigen zeggen moeite om temperatuur in zijn banden te krijgen. "Het was lastig om de auto op de baan te houden. Het voelde alsof ik op ijs reed. Ik denk dat het daarom terecht is waar we staan in deze kwalificatie. Het werkte voor mij niet in de natte omstandigheden. Ik denk wel dat we in het droog erg goed zijn, dus daar ben ik blij mee."

Na de sprintrace volgt de kwalificatie voor de race op zondag. De hoofdrace begint zondagochtend om 09:00 uur.