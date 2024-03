McLaren neemt Oscar Piastri in bescherming voor thuisrace: 'Heeft rust nodig in hectisch weekend'

Voor Oscar Piastri en Daniel Ricciardo staat een bijzonder raceweekend op de planning. Beide coureurs rijden een thuisrace bij de Grand Prix van Australië. Ricciardo is inmiddels gepokt en gemazeld. Piastri begint aan zijn tweede seizoen, dus wil zijn team hem in bescherming nemen voor alle chaos in Melbourne.

"Dit jaar kijken we vooral naar de schema’s die de coureurs tijdens een raceweekend afwerken", begon de Italiaanse teambaas Andrea Stella zijn verhaal tegenover Motorsport. "Het is natuurlijk belangrijk dat ze genoeg tijd hebben om zich optimaal voor te bereiden op het racen, maar ze hebben ook tijd nodig om tot rust te komen tijdens een hectisch weekend", verzekerde Stella.

Formule 1 | GP Australië 2024: alles wat je moet weten over de derde race van Max Verstappen De derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 vindt plaats in Australië op zondag 24 maart. Lees hier alles wat je moet weten over de race op het Albert Park Circuit in Melbourne.

"Eigenlijk verandert er vrij weinig ten opzichte van voorgaande raceweekenden, al zullen we de boel in Melbourne wel een stuk nauwlettender in de gaten houden. Er stroomden al veel aanmeldingen binnen wat media-verplichtingen betreft", sprak Stella doelend over de toenemende populariteit van Piastri. "maar we moeten een groot deel weigeren als we rekening willen houden met prestaties op de baan."