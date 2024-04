Plaagt Max Verstappen rivaal Lewis Hamilton tijdens stream? 'Die heb ik lang niet meer gehoord'

Max Verstappen vertoeft momenteel in Shanghai ter voorbereiding op de Grand Prix van China. Toch weerhoudt hem dat er niet van om lekker te streamen met zijn vrienden. Een van hen zette het Britse volkslied op en daar reageerde Verstappen nogal komisch op.

"Die heb ik lang niet meer gehoord", grapte Verstappen. Een plaagstoot aan het adres van Lewis Hamilton? De Brit won voor het laatst een grand prix in 2021, toen hij de beste was in Saoedi-Arabië. Hamilton is bezig aan de langste droogte sinds hij in 2007 in de Formule 1 binnenkwam.

“havent heard that one in a while” as response to the british anthem 💀💀 lord pic.twitter.com/8EFbgvtXgv — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 17, 2024

Toen Hamilton voor het laatst won, zong hij nog het God Save the Queen. Op 8 september 2022 overleed koningin Elizabeth en veranderde het volkslied naar God Save the King voor koning Charles. Die versie hoefde Hamilton dus nog niet te zingen. Ter vergelijking: in de periode sinds Hamiltons laatste zege klonk het Wilhelmus maar liefst 38 keer.

Toch heeft Verstappen het Nederlandse volkslied inmiddels ook wel genoeg gehoord. Tijdens het simracen in december 2023 hoorde Verstappen het Wilhelmus en toen riep hij: 'Stop deze sh*t!'

Grand Prix van China

Dit weekeinde rijdt Verstappen voor het eerst sinds 2019 weer de Grand Prix van China. Winnen deed hij nog niet op het Shanghai International Circuit. Wel kijkt Verstappen uit naar zaterdag en zondag, ook omdat er een sprintrace op het programma staat. Volgens Verstappen is het 'een geweldige baan'. "Met lastige bochten en lange rechte stukken waar je kunt inhalen. Ik heb altijd graag op dit circuit gereden, dus we zijn benieuwd wat dit weekend gaat brengen."

Verstappen-fans moeten dit weekeinde nog twee keer vroeg uit de veren. Eerst op zaterdag voor de sprintrace en op zondag voor de hoofdrace.