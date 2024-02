'Red Bull-baas Christian Horner begint rechtszaak tegen De Telegraaf'

Christian Horner, de baas van F1-team Red Bull, wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Het team onderzoekt de melding van een vrouwelijke medewerker, dat de Oostenrijker zich heeft misdragen richting haar.

De zaak werd in de openbaarheid gebracht door De Telegraaf, dat geruchten hoorde over de aanklacht, waarnaar journalist Erik van Haren bij Red Bull vroeg hoe de vork in de steel zit. Tot zijn verbazing gaf het team toe dat er een intern onderzoek was opgestart naar Horner. Hij had verwacht dat er vaag en ontwijkend over zou worden gedaan.

Grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen vrijdag kwam de krant met een verdiepend artikel, waarin wordt verhelderd dat het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een vrouw binnen de organisatie. Van Haren beweert dat hij appjes tussen Horner en de vrouw heeft gezien. Hij schrijft dat de teambaas "over een aanzienlijke periode seksueel getinte berichten heeft gestuurd naar de werkneemster". Ook wordt beweerd dat het team probeerde om de vrouw af te kopen: in ruil voor geld mondje dicht.

Volgens Motorsport-Total is dat artikel in het verkeerde keelgat van Horner geschoten. "Volgens de informatie waarover we beschikken, heeft Horner juritische actie ondernomen tegen De Telegraaf", schrijft de site.

Red Bull

Horner was midweeks aanwezig bij de presentatie van de auto waarmee Red Bull in 2024 weer wereldkampioen bij de coureurs en constructeurs wil worden. In een interview met Sky zei Horner: "Ik ontken alle beschuldigingen die tegen me zijn gemaakt. Ik werk mee aan het onderzoek. Hopelijk is dat op korte termijn afgerond."