Samenvatting Formule 1 | Bekijk hier hoe Max Verstappen in China de sprintrace wint

Max Verstappen deed na een DNF in Australië weer waar hij goed in is: winnen. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 won de Grand Prix van Japan en breidde daarmee zijn voorsprong uit in het wereldkampioenschap. Komende zondag staat de race in China op het programma. Omdat hij zaterdag de sprintrace won, breidde hij zijn voorsprong in China al voor de race wat uit.