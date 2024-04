Samenvatting Formule 1 | Bekijk hier hoe Max Verstappen in China pole pakt en de sprintrace wint

Max Verstappen was ouderwets op dreef zaterdag. De Nederlander won 's ochtends de sprintrace en wist een paar uur later ook pole position te pakken tijdens de kwalificatie. Check in dit artikel hoe hij dat deed.

In de kwalificatie, waarin onder meer Lewis Hamilton teleurstelde en Carlos Sainz crashte, bleef Verstappen ogenschijnlijk koel, Hij kwam niet in de problemen en was met afstand de snelste op het circuit van Sjanghai.

Winst in sprintrace

Verstappen begon eerder op de dag als vierde aan de sprintrace en had Lando Norris al snel te pakken. Daar moest hij een paar rondes genoegen mee nemen. Fernando Alonso en Lewis Hamilton waren de eerste rondjes soms zelfs sneller dan de Nederlander, die na afloop verklaarde waar het aan lag.

"De eerste rondjes waren hectisch. Zij pushten vrij hard vooraan en ik had Carlos Sainz achter mij, die nieuwere banden had. Het begin was erg lastig". zo vertelde hij direct na afloop. Bekijk hier hoe het er tijdens de race precies vanaf bracht.

