Max Verstappen genoot van unieke race in Bahrein: 'Dit maak je niet zo vaak mee'

Max Verstappen hoefde alleen in de eerste bocht van de GP van Bahrein te werken. Daarna was het een zeer dominante vertoning van de Nederlander. In zijn Red Bull reed hij al z'n concurrenten op minstens twintig seconden. Verstappen genoot na afloop zichtbaar.

"Het ging vandaag zelfs beter dan we van tevoren verwacht hadden", zei Verstappen meteen na de finish. "Het was heerlijk om in deze auto te rijden. Het was heel erg leuk hoe het voelde." Daarmee doelt de coureur op de clean sweep die hij met zijn Red Bull en die van ploeggenoot Sergio Perez bewerkstelligde voor het team: pole position, alle rondes aan de leiding, een 1-2 finish én de snelste raceronde.

"Het is heel speciaal om dit soort dagen te beleven, want zo vaak komt het niet voor dat alles zo perfect gaat. Ik voelde me praktisch één met de auto. Alles voelt goed. Vanaf de eerste bocht bleven we uit de problemen en kon ik me meteen focussen op mijn eigen race."

Over een week wacht alweer de tweede Grand Prix van het lange seizoen, dat in totaal 24 races telt. Weinig tijd om bij te komen dus voor Verstappen. "Maar dat is prima", zei de Nederlander. "Het is een lang seizoen, dus laat maar komen. Dit is een fijn stukje van de wereld om te zijn (het Midden-Oosten, red.). Een paar dagen rust is genoeg, dan kunnen we er wel weer tegenaan."