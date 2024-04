Estavana Polman zoekt in moeilijke tijden steun bij Rafael van der Vaart: 'Kan mijn frustraties bij hem kwijt'

De Nederlandse handbalvrouwen wonnen donderdagavond het eerste duel tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). Van Argentinië werd gewonnen (34-22). Estavana Polman was er bij, maar kwam niet in actie. Zij kampt al jaren met blessures, maar hoopt toch te kunnen schitteren op de Olympische Spelen. Tijdens haar revalidatie had ze veel steun aan haar vriend Rafael van der Vaart.

Polman bleef tegen de Argentijnen op de bank. Al jaren kwakkelt de vriendin van Rafael van der Vaart met blessures. Eerst kampte ze met twee zware knieblessures, nu heeft ze last van haar kuitspier. Afgelopen maandag stapte ze toch het vliegtuig in om aan te sluiten bij de selectie voor het OKT.

Nederlandse handbalsters tonen veerkracht tegen Argentinië en zetten grote stap richting Olympische Spelen De Nederlandse handbalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) goed begonnen. In het Spaanse Torrevieja werd Argentinië met 34-22 verslagen. Nederland kende een dramatische start, maar herstelde zich sterk en boekte uiteindelijk een ruime overwinning. Door de zege zet Nederland gelijk een grote stap richting de Olympische Spelen.

Dat ze donderdag niet in actie kwam, is volgens Polman misschien wel een goed teken. "Als jullie mij deze week niet zien spelen, gaat alles goed met de ploeg", vertelt ze in gesprek met NU.nl. Daarmee bedoelt Polman dat er met haar geen enkel risico genomen wordt, "Ik hoop straks gewoon topfit te zijn op de Olympische Spelen, als wij ons geplaatst hebben."

Nederland wint van Argentinië op OKT handbal Bekijk beelden van Nederland tegen Argentinië op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT handbal).

Daar zijn de handbalvrouwen in elk geval hard naar op weg. Dankzij de overwinning op Argentinië kan Oranje zich vrijdag al plaatsen voor de Olympische Spelen. Dan moet de ploeg zelf winnen en moet ook Spanje de Argentijnse vrouwen verslaan. De nummers één en twee van de poule gaan deze zomer namelijk naar Parijs.

Programma, stand en uitslagen OKT handbal | Nederlandse handbalsters hard op weg naar Olympische Spelen De Nederlandse handbalsters zijn donderdag begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Spaanse Torrevieja. De handbalsters zitten in een poule samen met gastland Spanje, Argentinië en Tsjechië. De top twee van de poule plaatst zich voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

Polman hoopt daar dus bij te zijn. Daar doet ze in ieder alles aan. Onlangs deelde ze nog een filmpje waarin ze flink onder handen werd genomen om zo fit mogelijk te geraken. "Ik vind het handbal nog steeds het allerleukste dat er is. Dat besef ik zeker als ik hier ben. Waarom zou ik daar dan niet alles voor doen."

Steun bij Van der Vaart

De blessures van de afgelopen jaren zorgen natuurlijk ook bij veel frustratie bij Polman. De afgelopen weken kon ze bijvoorbeeld niet meetrainen met de groep, maar moest ze op Papendal alleen het fitnesshok in. Dan vindt Polman steun bij haar vriend en oud-profvoetballer Rafael van der Vaart. "Hij begrijpt me. Ik kan mijn frustraties bij hem kwijt."

Gezinsuitbreiding bij Estavana Polman en Rafael van der Vaart: 'Dat zou ik heel leuk vinden' Handbalster Estavana Polman en ex-voetballer Rafael van der Vaart zijn heel gelukkig samen. Het koppel heeft samen een dochter (Jesslynn) en een zoon uit de relatie van Van der Vaart met Sylvie Meis. Maar als het aan Polman ligt, komt er nog een gezinsuitbreiding aan.

Opgeven is geen optie

Ondanks al het blessureleed wil Polman niet stoppen met handbal. Opgeven is geen optie. Polman denkt dat ze met de juiste medische mensen om haar heen in Parijs kan schitteren. "Ik geloof 100 procent in de mensen die ik nu om me heen heb. Zij kunnen mij terugbrengen naar die Estavana die ik was."