Race tegen de klok voor Estavana Polman, bondscoach baalt van Yvette Broch

Handbalsters Estavana Polman en Yvette Broch zijn niet beschikbaar voor het olympisch kwalificatietoernooi handbal volgende maand. Een groot gemis voor bondscoach Per Johansson.

Broch was wel geselecteerd voor de belangrijke wedstrijden, maar liet de bondscoach weten niet beschikbaar te zijn. "Het voelt nu niet kloppend om aan te sluiten," aldus Broch. De bondscoach baalt van haar keuze. "Ik had haar dolgraag bij het team gehad", reageert de Zweed donderdagmiddag bij De Telegraaf. "Ik heb Yvette gebeld en gezegd dat ze geselecteerd was, maar ze vertelde dat ze bedankt."

Broch besloot in 2018 te stoppen met haar handbal carrière, maar in 2020 keerde ze weer terug bij het nationale team. Ze besloot echter niet mee te gaan naar de Olympische Spelen in Tokio, omdat ze zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar speelde ze wel mee op het WK, waar ze een belangrijke waarde was voor het team.

Daarom baalt Johansson extra van haar afzegging. "Ik was juist heel blij dat ze op het WK van de partij was. Ik vond het heel fijn om met haar te werken, want ze heeft iets unieks. Yvette heeft bijzondere kwaliteiten. We kunnen haar niet zomaar vervangen." Hij houdt nog hoop dat Broch wel meegaat naar de Spelen, als ze die bereiken. "We moeten ons natuurlijk eerst nog plaatsen. Als wij Parijs halen, wil ik daar natuurlijk met de beste speelsters heen. Het is de taak van de bondscoach om de beste groep bij elkaar te verzamelen en in mijn ogen hoort Yvette daarbij."

Estavana Polman

Estavana Polman ontbreekt ook in de selectie. De 31-jarige handbalster kampt met een lichte blessure. De bondscoach heeft nog hoop dat ze er toch bij kan zijn op het kwalificatie toernooi in het Spaanse Torrevieja. "Estavana werkt heel hard aan haar herstel. Het wordt een race tegen de klok of ze het OKT gaat halen. Ik hoop heel erg dat ze erbij is, want ze is belangrijk voor het team. Ik heb nu veertien meiden geselecteerd en heb dus nog twee plekken over. Ik wacht met het invullen van die plekken tot ik weet of Estavana het gaat halen."

Begin deze maand sloot Polman wel aan bij het Nederlands team voor de kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië. Ze kwam daar niet in actie. Het OKT vindt plaats van 11 tot en met 14 april. Nederland strijdt met Argentinië, Spanje en Tsjechië om een plek op de Spelen in Parijs. De beste twee landen plaatsen zich.

Tess Lieder-Wester

Er ontbreekt nog een grote naam in de selectie, namelijk Tess Lieder-Wester. Ze werd vorige interlandperiode voor het eerst gepasseerd en ook dit keer heeft Johansson besloten om de 30-jarige keepster niet mee te nemen.

"Ik heb gekozen voor Yara Ten Holte en Rinka Duijndam als mijn vaste keepsters", laat de bondscoach weten. "Zij hebben het heel goed gedaan en ik zie daarom geen reden om dat nu te veranderen. Maar natuurlijk is Tess niet uit beeld voor de Olympische Spelen. Ik houd haar zeker in de gaten."