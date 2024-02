Indrukwekkende beelden: honderden mensen bij uitvaart van marathonfenomeen Kelvin Kiptum

De uitvaart van Kelvin Kiptum in Kenia werd vrijdagochtend door honderden mensen bezocht. De wereldrecordhouder op de marathon overleed twaalf dagen geleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeluk.

Kiptum kreeg zijn laatste rustplaats in Chepkorio, een plek in de hooglanden van zijn thuisland Kenia. Zijn kist, die met bloemen was versierd, werd door een lange rij wachtenden begroet. Veel belangrijke mensen, zoals de president van Kenia William Ruto en World Athletics-voorzitter Sebastian Coe, waren bij de uitvaart aanwezig. Tekst loopt door onder de foto's.

Kiptum kwam twaalf dagen geleden op 24-jarige leeftijd om het leven toen hij met een auto van de weg raakte in de buurt van de stad Kaptagat. Dat was niet ver van zijn woonplaats en de plek waar hij trainde. Zijn coach, de Rwandese Gervais Hakizimana, kwam om het leven bij de crash in de nacht van 11 op 12 februari. Hij is woensdag al begraven.

Kiptum was rijzende ster

De omgekomen marathonrenner werd gezien als een van de nieuwe sterren binnen de sport. Kiptum rende zichzelf de geschiedenisboeken in toen hij in oktober in Chicago het wereldrecord aanscherpte tot 2 uur en 35 seconden. Dat deed hij tijdens zijn pas derde marathon.