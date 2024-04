Frankrijk houdt serieus rekening met terreurdreiging bij Olympische Spelen: 'Plan B en C' liggen klaar voor openingsceremonie

In Frankrijk wordt er serieus rekening gehouden met terreurdreiging rondom de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De Franse president Emmanuel Macron heeft laten weten dat er twee alternatieve locaties zijn om het evenement te houden.

Vooralsnog zal de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs gehouden worden met een geplande botenparade aan de Seine. Deze vindt plaats op 26 juli. Het in goede banen leiden van de opening is een flinke klus: er kunnen 300.000 mensen komen kijken en 45.000 agenten moeten de goede orde bewaken.

Macron hoopt en verwacht dat het allemaal door kan gaan. "Deze openingsceremonie is een wereldprimeur. We kunnen het en gaan het doen. Maar er is een plan B en plan C. We zullen de veiligheidssituatie permanent monitoren en analyseren." Plan B en C zouden dan aan de voet van de Eiffeltoren en in het Stade de France zijn. Deze zouden in werking treden wanneer de terreurdreiging bij plan A te hoog zou zijn.

Terreur bij Champions League

Ook vorige week was een terreurdreiging in de Franse hoofdstad. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) had op sociale media een bericht geplaatst en daarin gedreigd met aanslagen bij de kwartfinales van de Champions League. Een van deze wedstrijden was Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona. De Franse autoriteiten lieten later weten dat er geen sprake was van gevaar.

Vieze Seine

Macron sprak zich eerder al uit over de Seine. De rivier door Parijs moet schoon zijn voor het openwaterzwemmen en de triatlon, maar momenteel is daar nog geen sprake van. Het zou dus kunnen dat er alleen hardgelopen en gefietst wordt bij de triatlon. Toch maakt Macron zich geen zorgen. Hij zei al dat hijzelf in het water van de Seine zou springen om te laten zien dat het schoon is.