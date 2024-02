Angel Daleman (16) is met zes keer WK-goud hét supertalent: 'Ik wil net als mijn mentor de schaatswereld veranderen'

Angel Daleman kwam met een flink gevulde koffer terug uit het Japanse Hachinohe van de WK junioren. Het pas 16-jarige supertalent won goud op de 500, 1000 en 1500 meter, allround, de mass start en de teamsprint. Woensdagavond was ze bij de talkshow van Humberto Tan te gast en daar sprak Daleman over haar mooiste gouden medaille.

"De 1500 meter", sprak ze resoluut. "Dat is het koningsnummer natuurlijk. Een hele moeilijke, maar ook mooie afstand. En als je hem kan beheersen is-ie heel vet. Het gaat steeds beter en ik heb het idee dat ik hem steeds beter ga beheersen en dan is het zo mooi om daar goud te winnen", zei Daleman aan tafel bij Humberto.

Schaatsers proeven soms letterlijk bloed, maar noemen steevast de 1500 meter de mooiste afstand. Ook Daleman dus. "Het is geen fijn gevoel om zo te sterven, maar als je hem wint en het lekker gaat is hij wel heel mooi."

Multi-talent

Daleman blinkt niet alleen uit op de langebaan, ze doet daarnaast ook aan inline-skaten en shorttrack. Voorlopig maakt ze nog geen keuze tussen de disciplines. "Ik vind het spelletje bij shorttrack heel leuk, en de controle bij de langebaan. Het is zó verschillend", aldus Daleman. "Bij shorttrack kan van alles gebeuren, het hoeft niet aan jou te liggen waardoor het fout gaat. En met langebaan heb je gewoon de controle zelf. Het is jij tegen de klok, dat is vet en ook een heel mooi", grijnsde ze.

Daleman wordt begeleid door Ireen Wüst, die natuurlijk weet hoe het is om heel veel te winnen. "Dat is heel fijn, want zij heeft natuurlijk heel veel ervaring waar ik veel van kan leren en van gebruik kan maken." Wüst was negentien toen ze in 2006 olympisch kampioen werd in Turijn. In 2026 is Daleman achttien wanneer de Winterspelen in Milaan worden gehouden. Volgt ze het voorbeeld van haar mentor? "Ik ga m'n best doen. Ik wil net als Ireen de schaatswereld veranderen."