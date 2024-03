'Dramatisch WK shorttrack gevolg van wanbeleid, beerput gaat steeds verder open'

De goudoogst van de Nederlandse ploeg op de WK shorttrack in Rotterdam afgelopen weekend viel flink tegen. En dat lag niet aan de atleten, maar aan schaatsbond KNSB, zo stelt Telegraaf-verslaggever Hans Ruggenberg.

De enige gouden medaille van Nederland kwam van de aflossing bij de vrouwen. Individueel werd er geen enkele wereldtitel veroverd en dat terwijl Nederland met Suzanne Schulting, Jens van ’t Wout, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma volgens Ruggenberg vier wereldtoppers heeft. De schuld moet gezocht worden bij technisch directeur Remy de Wit en disciplinebewaker Wilf O’Reilly van de KNSB.

Jeroen Otter

"Wat er al een tijdje speelt, is dat de hechte ploeg die bondscoach Jeroen Otter had gesmeed, is ontwricht", aldus Ruggenberg, die stelt dat Nederland naast de wereldtitel greep op de 500 meter omdat Velzeboer en Poutsma geen gezamenlijk plan hadden.

"Toen Otter na de Winterspelen van Peking in 2022 een sabbatical aankondigde, stelde het duo Kerstholt aan als bondscoach zonder bij de vedettes in de ploeg navraag te doen wat zij wilden", aldus Ruggenberg. "Hautain gedrag, waarmee ze lieten blijken dat ze de mening van atleten onbelangrijk vinden." En toen Otter terug wilde komen, kon dat alleen voor een paar dagen per week als assistent van Kerstholt.

"Vanzelfsprekend wilde Otter niet meewerken aan die bizarre constructie", aldus Ruggenberg, die stelt dat de oud-bondscoach dé man is die Nederland naar de shorttracktop bracht.

Beerput

"De beerput gaat steeds verder open", stelt Ruggenberg. "Meer en meer zijn er geluiden te horen dat er van hogerhand machtsspelletjes worden gespeeld. De angst regeert en kritiek richting de bond betekent dat je gestraft wordt. Het is in- en intriest." Wordt ongetwijfeld vervolgd...