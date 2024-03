Woede na aanvaring met Suzanne Schulting: 'Het is echt belachelijk, ze moet van me afblijven'

De tumultueus verlopen finale van de 1000 meter op de WK shorttrack zorgde voor woede in het Belgische kamp. Hanne Desmet dacht goud te hebben gepakt, maar werd gediskwalificeerd en mocht niet mee doen bij de tweede versie van de eindstrijd.

Desmet kreeg het in de eindstrijd aan de stok met Suzanne Schulting. De Nederlandse wilde de Belgische voorbij, maar de twee geven elkaar geen ruimte en Schulting ging hard onderuit. In haar val nam ze twee concurrenten mee. Desmet ging door en kwam als eerste over de streep. De jury greep in en stelde dat de finale opnieuw moest worden gereden. Zonder Desmet, die daar niets van begreep.

"Dit is echt belachelijk", zei Desmet bij de NOS. "Ik had gewonnen, ik werd van achter aangereden en vastgepakt en sloeg dat natuurlijk van mij af. Ik vind het helemaal haar (Schultings, red.) schuld, ik heb niks gedaan, ik zat voor haar. Ze is nooit naast me geweest, dus moet ze van mij afblijven. Dit is echt heel stom. Dit is echt debiel voor de sport."

Desmet had het dit toernooi al vaker aan de stok met haar tegenstanders en de jury. "Het is volgens mij gewoon een optelsom", aldus oud-shorttrackster Jorien ter Mors, die als analist aan het werk is bij de NOS. "Op elke afstand heeft ze een penalty te pakken."

Onbegrip bij Belgen

De reactie van de Belgische afvaardiging op de diskwalificatie was furieus, zo schrijft HLN. "Dat is puur diefstal", schreeuwde KBSF-voozitter Corné Lepoeter. "Zes jaar werk voor niks."

Reactie Suzanne Schulting

"Hanne Desmet kegelt mij hier de baan uit", reageerde Schulting. "Dat was niet de eerste keer dit weekend. Dat mag ook best gezegd worden. Ze heeft eigenlijk op elke afstand een penalty gekregen en het is ongelooflijk dat ze er in de halve finales niet al uit werd gehaald. Geeft zij mij de schuld? Nou ja, als dat haar manier van denken is... Ik denk dat Hanne bij zichzelf moet nagaan hoe ze dit weekend gereden heeft. Het was zeker niet mijn schuld."

