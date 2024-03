Wereldkampioenen én schoonmoeder steunen Suzanne Schulting, rivale lijkt sneer uit te delen

De emotionele post van Suzanne Schulting op Instagram levert haar veel hartverwarmende reacties op. De shorttrackdiva brak zondag haar enkel bij een zware val op het WK shorttrack en krijgt online de nodige armen om haar schouder.

Onder meer ploeggenote Yara van Kerkhof, wereldkampioen op de aflossing, reageert met een hartje. Ook Femke Kok, wereldkampioen op de 500 meter op de langebaan en topsprinter Jenning de Boo steunen Schulting digitaal. Wereldkampioene allround Joy Beune schrijft: "Sterkte Suus!"

Arianna Fontana

Collega Arianna Fontana, die uiteindelijk brons pakte op de 1000 meter in Ahoy, schrijft: "Ik blijf op je wachten tot je rentree. Je zal sterker zijn dan ooit en dan gaan we weer doen wat wij nu eenmaal doen: een koninklijke strijd uitvechten."

De Italiaanse lijkt daarmee een steek onder water te geven aan Hanne Desmet. De Belgische kreeg op elke afstand die zij reed in Ahoy een straf en werd als schuldige aangewezen voor de val van Schulting. Desmet reageerde woedend op haar diskwalificatie, tot onbegrip van Schulting. Bepaald 'koninklijk' reed Desmet dus niet. De Belgische reageerde nog niet op de post.

Heleen van Royen

Schultings schoonmoeder Heleen van Royen was zondag ook van de partij in Rotterdam. De moeder van Sam is fanatiek supporter en baalde uiteraard flink van de val. "Het komt allemaal goed", laat ze weten. "I love you very mucho." Zusjes Marieke en Jolien Schulting reageren met gebroken hartjes. "Ik kan niet anders dan zeggen dat jij gevochten hebt afgelopen weekend", aldus Jolien.