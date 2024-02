Hein Otterspeer hoopt op voordeel bij NK sprint: 'Ik ben hier al volledig gewend'

Hein Otterspeer is 'al' 35 jaar oud en begint dit weekend aan zijn veertiende NK sprint. Toch wordt de ervaren rot nog altijd gezien als een van de favorieten. Hij denkt zelf een voordeel te hebben ten opzichte van zijn concurrentie.

De schaatsers liggen dicht bij elkaar. Details gaan het verschil maken. Otterspeer moet onder anderen met Janno Botman, Stefan Westenbroek, Kjeld Nuis, Tim Prins moeten uitvechten wie Nederlands kampioen wordt en welke twee schaatsers de laatste tickets voor de WK sprint pakken. Ten opzichte van al die namen, heeft Otterspeer een voordeel.

Jetlag bij concurrentie

Al die gasten hebben namelijk misschien wel last van een jetlag. Zij deden vorig weekend nog mee op de WK afstanden in Calgary en vlogen tegen de tijd in weer terug naar Nederland afgelopen week. “Zij hadden slechts een paar dagen de tijd om zo goed mogelijk aan de start te staan. Ik ben hier al volledig gewend aan het ijs en de omstandigheden. Dat zou een voordeel kunnen zijn, maar dat zien we zaterdag en zondag pas op het scorebord", zegt Otterspeer tegen schaatsen.nl.

Blessure

Maar Otterspeer is niet de enige met dat voordeel. Bekende sprintspecialisten als Kai Verbij, Thomas Krol en Merijn Scheperkamp doen ook mee zonder dat ze op het WK stonden. Hoe goed is Otterspeer in vorm nu? "Dit seizoen verloopt helaas niet zoals ik het voor ogen had. Ik draaide mijn beste zomer ooit. Dat was veelbelovend. Alleen liep ik vlak voor de eerste ijstrainingen een vervelende beenblessure op rondom mijn heup. Bijna alle trainingen had ik er last van, voornamelijk met diepzitten. Ik kon mijn kracht niet zo goed op het ijs krijgen."

'Lijkt de goede kant op te gaan'

Maar zo vlak voor het NK, waar hij zijn titel van 2023 verdedigt, lijkt het de goede kant op te gaan met Otterspeer. "Afgelopen weekend reed ik een goede trainingswedstrijd.” De 1.08,42 op de 1000 meter gaf Otterspeer vertrouwen. “Zeker met de omstandigheden in Thialf. Het was niet optimaal, maar ik ben heel blij met de snelle rondjes. En dat het weer de goede kant op gaat. Ik wil heel graag mijn titel van vorig jaar verdedigen en de beste race van het seizoen schaatsen. Door mijn blessure heb ik nog niet echt lekker gereden.”