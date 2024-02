TV-gids: hier zie je dit weekend de NK allround en sprint

De WK afstanden zijn pas net achter de rug maar de NK allround en sprint staan alweer voor de deur. Komend weekend rijden de schaatsers uit ons kikkerlandje tegen elkaar in de strijd om de nationale eer. Hier lees je waar je dit allemaal kan zien.

Op de NK worden de laatste startbewijzen voor de WK allround en spint vergeven. Marijke Groenewoud, Patrick Roest, Jutta Leerdam en Jenning de Boo zijn daar al van verzekerd.

Waar is dit te zien?

De NOS is er het hele weekend bij om verslag te doen van de NK allround en sprint. Zaterdag begin de uitzending om 14.00 uur op NPO 1 en wordt het schaatsen afgewisseld met het wielrennen. Zondag begint Studio Sport Live op 13.12 uur op NPO 1. Daarbij is er naast alle andere sport ook aandacht voor het schaatsen. Beide dagen zijn ook te zien via NPO Start.

Schaatsen | Programma NK allround én sprint: deze schaatsers zijn al geplaatst voor WK's De WK afstanden zitten er net op en het is direct weer tijd voor twee NK's. Komend weekend staan in Thialf de NK allround en de NK sprint op het programma. Check hier het complete programma voor beide toernooien.

Programma

Zaterdag 24 februari

NK allround

11:10: 500m vrouwen

11:35: 500m mannen

12:15: 3.000m vrouwen

13:30: 5.000m mannen



NK sprint

15:26: 1e 500m vrouwen

15:51: 1e 500m mannen

16:31: 1e 1.000m vrouwen

17:16: 1e 1.000m mannen



Zondag 25 februari

NK allround

11:05: 1.500m vrouwen

11:59: 1.500m mannen

12:52: 5.000m vrouwen

13:46: 10.000m mannen



NK sprint

15:27: 2e 500m vrouwen

15:52: 2e 500m mannen

16:32: 2e 1.000m vrouwen

17:13: 2e 1.000m mannen