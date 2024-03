Jenning de Boo debuteert op WK sprint met zilver, fenomenale Zhongyan Ning pakt goud

Jenning de Boo sluit de WK sprint 2024 in Inzell af met de zilveren plak. De Chinees Zhongyan Ning reed een perfect toernooi en is de nieuwe wereldkampioen. Hij won de afsluitende 1000 meter in een baanrecord. Laurent Dubreuil, eerste na de eerste dag, is goed voor brons en Kjeld Nuis eindigt op plek vier.

Debutant Jenning de Boo lag na drie van de vier afstanden aan kop in het klassement. De 20-jarige debutant reed in de slotrit voor wat hij waard was, en het was na enkele mindere wedstrijden al een enorme opsteker dat hij tot de laatste ronde in de race was voor goud. Maar op Ning stond geen maat. Ook de afwezige Jordan Stolz zou vermoedelijk alle zeilen bij moeten zetten om Nings tijden te evenaren. Hij is de eerste Chinese wereldkampioen sprint ooit.

Ontketende Zhongyan Ning

De Boo had in de slotrit van de WK sprint in Inzell twee taken: niet 0,13 seconden verliezen op Ning en niet 0,07 langzamer zijn dan Dubreuil. Dat bleek een onmogelijke taak, want de 24-jarige Ning was in bloedvorm en leek tijdens het gehele sprintvierkamp aangedreven te worden door een raket. De Chinees is al jaren een gevaarlijke klant op de middellange afstanden (tweede op de 1000 en vierde op de 1500 meter bij de WK afstanden 2024), maar hij schudde nu ook twee uitstekende 500 meters uit de mouw, inclusief een nieuw persoonlijk record. Hij won beide 1000 meters.

Ning wordt getraind door Jan Bos. De Nederlander was in 1998 de wereldkampioen sprint, als eerste uit ons land ooit.

Kjeld Nuis

Door de absentie van Jordan Stolz, de beste sprinter van het moment die echter in Inzell meedoet aan de WK allround, dacht Kjeld Nuis kans te maken op de titel. De 34-jarige olympisch kampioen op de 1500 meter werd al eens tweede. Hij beleefde een moeizaam toernooi, waarin de magie waarmee hij in februari de Nederlandse sprinttitel won jammerlijk afwezig was. Op de dubbele sprint werd hij tweemaal derde, maar wil hij kans maken op de titel, dan moet hij op die afstand juist het verschil maken en dus met een ruimte marge winnen.