Waanzinnige Joy Beune wint WK allround na spannende slotdag met volledig Nederlands podium

Joy Beune heeft in Inzell na een geweldige slotdag de WK allround gewonnen. De Nederlandse won zowel de 1500 meter als de 5000 meter en troefde daarmee haar landgenoten Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong af.

Het is voor Beune haar eerste wereldtitel allround en ze is daarmee opvolgster van Irene Schouten, die in 2022 wereldkampioen werd. Het is pas de tweede keer dat het volledige podium Nederlands is bij de vrouwen.

Beune liet op zaterdag met een baanrecord op de 3000 meter zien dat ze in topvorm verkeerde en reed een dag later op de 1500 meter nog een keer een baanrecord. Dat was voldoende om ook de leiding in het klassement te pakken. Die gaf ze op de 5000 meter, de afstand waarop Beune vorige maand goud won op de WK afstanden, niet meer af.

Beune wist wat ze in haar rit moest doen, want Groenewoud en Rijpma-de Jong kwamen in de rit voor haar in actie. Groenewoud reed met 6.54,04 een hele sterke tijd, maar daar zal Beune niet van geschrokken zijn. Ze reed in de laatste rit tegen Han en die is meer gespecialiseerd op de kortere afstanden. Zij kon dan ook niet op tegen de tijden van de Nederlandse vrouwen en viel naast het podium.

Beune vloog er vorige maand op de WK afstanden keihard in en hield het vol tot het einde. Dat deed ze nu opnieuw. Ze had een marge van ruim twee seconden op Groenewoud en lag lange tijd voor op de tijd van haar landgenote. De laatste rondes gingen moeizaam, maar ze hield genoeg over op de tijd van Groenewoud en pakte met 6.52,62 zelfs de winst op de 5000 meter.

Reactie Beune

Beune reageerde direct na afloop bij de NOS op haar overwinning: "Ik ben heel blij, maar alles doet pijn. Het zuur zit overal, deze kwam echt niet makkelijk. Het is een heel lekker gevoel, maar ik kan echt niets meer. Ik kwam er niet lekker in, maar het is genoeg, Dus dat boeit niet. Wat een fantastisch toernooi."

Beune grijpt de macht

Groenewoud ging aan de leiding na de eerste dag. Ze reed de zesde tijd op de 500 meter en werd tweede op de 3000 meter. Beune had bij de WK afstanden met goud op de 5000 meter al laten zien in een geweldige vorm te steken en liet dat op de 3000 meter ook zien met de winst in een baanrecord. Rijpma-de Jong had twee mindere races en kwam daarmee net achter Beune te staan in het klassement. Miho Takagi stond nog derde, maar meldde zich voor de laatste dag af vanwege maagproblemen.

Op de 1500 meter greep Beune echter de leiding met een indrukwekkende 1500 meter. Ze reed zelfs het baanrecord van Ireen Wüst uit de boeken met een tijd van 1.52,65. De Chinese Han werd tweede en steeg naar de tweede plaats in het klassement boven Groenewoud en Rijpma-de Jong, maar kon dat niet vasthouden op de slotafstand.