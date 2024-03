Joy Beune verbaasd na opmerkingen van vriend Kjeld Nuis: 'Lastig? Het wordt héél lastig!'

Joy Beune debuteert zaterdag op het WK allround in Inzell, Duitsland. Ze maakt - samen met landgenoten Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud - kans op de wereldtitel op de lange afstand. Toch achtte vriend Kjeld Nuis haar kansen vrij klein. Beune ziet zelf ook dat de concurrentie erg sterk is. "Lastig? Het wordt héél lastig!"

Beune werd tijdens een interview met AD gevraagd naar haar kansen op het toernooi in Inzell. Als debutante heeft ze geen ervaring met het WK allround, al is ze wel in topvorm. Vriend en schaatser Kjeld Nuis riep al eerder dat nog een wereldtitel er voor haar niet inzit. "Of, nou ja, het wordt sowieso lastig”, verduidelijkte hij.

Volgens Joy Beune heeft hij daar geen woord over gelogen. "Lastig? Het wordt héél lastig!", was haar eerste reactie. "Op die 500 meter weet ik gewoon niet zo goed wat ik kan. Ja, de schade beperken.” Drie jaar geleden werd Beune nog vijfde op het EK allround, maar het WK in Duitsland is nieuw terrein. Met een PR van 38,69 laat ze het waarschijnlijk afweten tegen favorieten Antoinette Rijpma-De Jong (38,22) en de Japanse Miho Takagi (37,12). "Ik weet niet hoe diep die meiden nog kunnen, heb ook geen zin om al te gaan rekenen."

Beune is dan weliswaar geen favoriet, maar verkeert wel in topvorm. De schaatster mocht het NK allround uitzitten omdat ze al geplaatst was voor het grote toernooi in Inzell. De Overijsselse schaatst sowieso al maanden op een roze wolk. Binnen het kleinschalige IKO zit ze op haar plaats, ook nu de schaatsersmarkt weer op gang begint te komen. "Nu begint die hele stoelendans weer, maar ik blijf, hoor. Doe lekker m’n ding hier. Heb er vertrouwen in dat de coaches een goede ploeg neerzetten richting de Spelen." Beune heeft tot de winterspelen van 2026 een contract.

