Prachtige muzikale ode aan Irene Schouten: 'Voor jou dit lied, ga en geniet!'

Irene Schouten is na het bekendmaken van haar afscheid als schaatsster overladen met complimenten. Ze kreeg zaterdag een mooi afscheid in Thialf, maar in een interview op de radio werd er ook nog een muzikale ode aan haar gebracht.

Schouten maakte eerder deze week bekend te gaan stoppen. Radio-dj Edwin Evers belde in zijn programma op Radio 538 met haar om te praten over die keuze en verraste de drievoudig olympisch kampioen met een bijzonder eerbetoon.

De Nederlandse band The Kik had namelijk een aantal jaren geleden een hit met het nummer 'Simone'. Kleine moeite natuurlijk om dat om te toveren tot 'Irene'. Dat hadden ze dan ook speciaal voor haar gedaan. Schouten vond het mooi: "Een grote glimlach hier!" Bekijk de ode hieronder.

Emotioneel afscheid

Het stoppen van Schouten, die op 3 maart bij de finale van de Marathon Cup haar laatste wedstrijd rijdt, heeft veel losgemaakt in de schaatswereld. Ze werd eerder deze week in de talkshow Humberto verrast door haar familie en vrienden. Schouten kreeg zaterdag een officieel afscheid in een vol Thialf. Daar was ze diep van onder de indruk.