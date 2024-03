Jutta Leerdam duikt op in Hollywood en geniet na van bronzen medaille op WK sprint

Het seizoen is voorbij voor Jutta Leerdam en dus heeft ze weer wat meer tijd om te ontspannen. De Westlandse schaatsdiva geniet momenteel samen met haar vriend Jake Paul in Hollywood van de nodige vrije tijd.

Leerdam heeft er een bewogen seizoen op zitten, dat ze eindigde met een bronzen plak op het WK sprint die voelde als een gouden. De ziekte van haar moeder, de blessure aan haar enkel, het was geen gemakkelijk jaar voor de 25-jarige sprintster. Toch wist ze te eindigen met een grote glimlach.

Beverly Hills

De teugels helemaal laten vieren doet Leerdam niet, zo zien we op haar Instagram-pagina. Om 07.45 uur stond ze al klaar om een rondje te gaan hardlopen in Beverly Hills. Later op de dag neemt ze het er wel even van. Samen met onder meer Jake Paul at ze wat bij de lokale Italiaan in Hollywood.

Paul kwam vorige week in het nieuws toen hij bekendmaakte te gaan vechten met Mike Tyson. Dat Iron Mike inmiddels 57 jaar oud is en dus 30 jaar ouder dan Leerdams vriend, lijkt hem ondanks de nodige kritiek niet te deren.