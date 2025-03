Olympisch schaatskampioen schittert nu in rockband: 'Ik ben een echte metalhead'

Enrico Fabris (43) was de eerste Italiaanse schaatser ooit met olympisch goud op de langebaan. En dat deed hij op een uitstekend moment: bij de Olympische Spelen in eigen land. In 2006 won hij in Turijn de 1500 meter en ploegenachtervolging. Inmiddels wil hij ook op een heel ander gebied de wereld veroveren.

Fabris zit tegenwoordig in een heuse rockband: Ragemaker. Tijdens zijn loopbaan als topschaatser had hij al relatief lange lokken, dus die komen hem nu van pas bij het headbangen. Fabris is gitarist en achtergrondzanger. Zijn partner Eva is leadzangeres.

Metalhead

"Ik ben een echte metalhead", zegt de voormalig Europees kampioen allround (2006) tegen Corriere del Veneto.

"Drie jaar nadat ik stopte met schaatsen, begon ik met gitaar leren spelen. Nu heb ik een band. We zijn met zijn vieren. We heten Ragemaker omdat we begonnen met covers van de band Rage Against the Machine. We oefenen in Roana en hebben al meerdere keren opgetreden in de regio. We vinden het altijd geweldig om op te treden."

Sven Kramer

De topjaren van Fabris vielen samen met die van Sven Kramer. De Nederlander was de Italiaan in regel te snel af, zowel op de lange afstanden als bij de allroundtoernooien. Tegen Schaatsen.nl zei Fabris over die rivaliteit: "Ik heb het geluk en ongeluk gehad dat ik in dezelfde tijd actief was als Sven Kramer. Hij was mijn grootste rivaal. Het moment dat ik het wereldrecord op de 5000 meter verbrak tijdens de wereldbeker in Salt Lake City op 10 november 2007 was uitzinnig."

"Het was één van mijn meest intense momenten uit mijn carrière, omdat het in die periode bijna onmogelijk was hem verslaan. Dit bleek ook wel uit het feit dat mijn wereldrecord maar een week heeft gestaan. Het weekend erna dook Sven er meteen met vier seconden onder..."

Italië

Inmiddels zijn in zijn thuisland zijn successen een beetje vergeten. Kijk naar het schamele aantal volgers dat Fabris heeft op Instagram: nog geen 500.

"Na de Spelen van 2006 waren er ineens enorm veel jongeren die wilden gaan schaatsen, maar er waren geen ijsbanen", herinnert hij zich tegenover Helden. "Al die enthousiastelingen wisten niet waar ze heen moesten!"

Met Davide Ghiotto (wereldrecordhouder op 10.000 meter) en Francesca Lollobrigida zijn er wel weer Italiaanse schaatsers in de top.