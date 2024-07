Populaire Jutta Leerdam vouwt zich dubbel op parkeerterrein en pinkt een traantje weg

Jutta Leerdam is in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen neergestreken in Inzell. De specialiste op de 1000 meter werkt daar in het gezelschap van haar coach Kosta Poltavets aan haar conditie en techniek. En dat kan nog weleens op onorthodoxe wijze gaan.

Leerdam vertrok na het afgelopen seizoen naar de Verenigde Staten om bij haar vriend Jake Paul te zijn. Ze vloog wekenlang van hot naar her in de privéjet van de bokser/influencer en hield ondertussen in zonnige oorden haar conditie op peil. Een aantal weken geleden vloog ze terug naar Nederland om, zonder écht onderdeel te zijn van een commercieel team, naar nieuwe successen op het ijs toe te werken.

'Focus face'

Leerdam traint momenteel in en rond de Max Aicher Arena in het Duitse Inzell en maakt daarbij gebruik van alle mogelijkheden die ze kan vinden. Zo heeft ze op de parkeerplaats een elastiek om een brandpaal gebonden om op weerstand te kunnen trainen. Daarnaast vouwt ze zich onder toeziend oog van Poltavets in allerlei hoeken om de souplesse te behouden.

Als ze de beelden terugziet van zichzelf in actie, kan Leerdam haar lachen niet inhouden. 'Focus face lol', laat ze bij de beelden op Instagram weten. Ze ziet er kortom tot haar eigen hilariteit behoorlijk serieus uit.

Jonge meiden

Maar het is niet alleen keihard trainen voor Leerdam in Inzell. Ze neemt ook tijd voor de plaatselijke jeugd. Op de via Instagram gedeelde beelden zien we de Westlandse in gesprek met een stel jonge meiden. Dat raakt haar, zo blijkt uit de smiley met vochtige ogen en het hartje dat ze bij de foto zette.

Jutta Leerdam in gesprek met jonge fans (l) en in actie op een parkeerterrein. © Instagram Jutta Leerdam

Gevecht Jake Paul

Paul zou het komend weekend eigenlijk opnemen tegen Mike Tyson, maar de inmiddels 58-jarige bokslegende liep onderweg naar het gevecht tegen zijn fysieke beperkingen aan. Die tweestrijd is uitgesteld tot november en op 20 juli staat Paul nu tegenover Mike Perry.

Team Novus

Overigens gaat Leerdam dit seizoen wel samenwerken met Team Novus. De staf van het team ontwikkelt het sporttechnische en medische programma. "Ik heb door deze samenwerking veel vrijheid om mijn eigen route te volgen en dat is de perfecte omgeving om de volgende stappen te zetten naar een nog hoger niveau."