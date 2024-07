'Zwakke plek' Jutta Leerdam blijft voor problemen zorgen: 'We zijn op zoek naar de oorzaak'

Jutta Leerdam is met haar nieuwe ploeg Novus op zoek naar de oorzaak van haar klachten. De Nederlandse schaatsster heeft flink last van haar enkel gehad en kampt nog steeds met die problemen. "Elke topatleet heeft een zwakke plek", zegt coach Daniel Greig.

De Australiër werd deze week officieel herenigd met zijn oude pupil. Leerdam en Greig werkten al samen in de Worldstream-ploeg, die Leerdam samen met haar toenmalige vriend en schaatser Koen Verweij opzette in 2020. De twee kennen elkaar dus goed. Daaruit ontstond ook de samenwerking bij Novus, de ploeg waar Greig coach is.

"Jutta is op zoek naar de oorzaak van haar klachten. We willen graag meer grip krijgen op haar enkel", zegt Greig in gesprek met schaatsen.nl. Samen willen ze ervoor zorgen dat die zwakke plek van Leerdam minder zwak wordt. Het probleem echt oplossen zal niet zomaar gebeuren, vreest Greig.

Zwakke plek

"Elke topatleet heeft een zwakke plek. Tijdens mijn carrière had ik last van mijn knie, bij Sven Kramer was het zijn rug. Die problemen spelen altijd op de achtergrond en daar zal je het eerst last van hebben wanneer de druk er vol op staat. Desondanks kun je wel op een hoog niveau presteren. Het draait erom dat je snapt wat het probleem is en of je het onder controle kan houden."

Dominant

Maar niet alleen fysiek, ook mentaal gaan Greig en Leerdam op zoek naar verbetering. Volgens haar nieuwe coach is Leerdam niet altijd dominant op de momenten dat ze zou willen. Dat is iets waar ze samen aan gaan werken. "Natuurlijk kun je proberen alle wedstrijden die je rijdt te winnen, maar dan moet je kijken of dat haalbaar is met deze concurrentie. Bij de mannen bijvoorbeeld kan alleen Jordan Stolz dat.”

'Moeilijk aan te leren'

Greig en Team Novus zijn maar wat blij dat ze überhaupt met zo'n topatleet als Leerdam kunnen werken. "Bij Novus komen schaatsers uit verschillende landen bijeen om elkaar sterker te maken. Ook Jutta zal dat doen, iets meer dan de rest omdat ze al zoveel gewonnen heeft. Die ervaring is door een coach moeilijk aan te leren, maar de atleten die met haar trainen kunnen het wel overnemen.”