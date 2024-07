'Vrolijke' Jutta Leerdam met opvallend gezelschap in Inzell, dat belooft wat voor de fans

Jutta Leerdam was een tijdje in Nederland, maar heeft ons landje alweer verlaten. De topschaatsster is afgereisd naar het Duitse Inzell. En hoewel Jake Paul druk bezig is met andere dingen, hoeft ze er niet helemaal in haar eentje heen.

Leerdam arriveerde donderdag al op Schiphol. waar ze een bijzonder relaxte voorbereiding op de vlucht had. Via haar Instagram is te zien dat ze in de VIP-lounge rustig wacht voor haar vertrek. Die tijd wordt goed besteed, want voor dat ze de lucht in gaat, worden er onder meer poffertjes gegeten. Op de beelden zijn ook Boonstra en Jutta's vader Ruud te zien.

Bijzonder gezelschap

Haar vriend Jake Paul zit aan de andere kant van de wereld, dus moet de schaatsster het voorlopig zonder zijn steun doen. Dit keer heeft Leerdam samen met Anouk Boonstra het vliegtuig gepakt. Zij is fotografe van de sterren en had Leerdam jaren geleden al eens voor de camera. We kunnen vanuit Inzell de komende tijd ongetwijfeld weer mooie foto's verwachten.

De fans van Leerdam zijn inmiddels al getrakteerd op de eerste beelden vanuit Inzell. Zo paradeert de voormalig wereldkampioene sprint over de straat, met op de achtergrond een mooi uitzicht. 'With my happy giiiirllll', luidt de begeleidende tekst van Boonstra over 'vrolijke Jutta'.

Hard aan het werk

Leerdam is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen. Eerder deze week deelde ze nog beelden uit de sportschool, waar ze de nodige trainingsessies afwerkte. Dat deed ze onder toezicht van coach Kosta Poltavets, die haar de komende tijd zal bijstaan.

Leerdam koos er namelijk voor om na haar vertrek bij Jumbo niet bij een andere ploeg te tekenen. maar een individuele route te bewandelen. Al gaat ze voor een deel samenwerken met Team Novus.

Dat er ook tijd is voor ontspanning in aanloop naar het nieuwe seizoen, bleek afgelopen weekend wel. Toen bezocht Leerdam in Amsterdam het concert van de wereldberoemde zangeres Taylor Swift. Een bijzonder optreden, waarbij het zelfs even leek alsof Leerdam ten huwelijk werd gevraagd.

Goede herinneringen aan Inzell

Nu zit de 25-jarige schaatsster dus in Duitsland. Leerdam heeft goede herinneringen aan Inzell. Vorig jaar kende ze mede door blessures geen goed seizoen, maar sloot ze haar jaar in het Duitse plaatsje wel goed af. Ze won op het WK Sprint een bronzen medaille. Waarschijnlijk zal ze in Duitsland ook wat kilometers maken op het ijs.