Schaatsteam Jumbo-Visma gaat niet door met sprintkampioen Dai Dai N’tab

Dai Dai N’tab, Reina Anema en Serge Yoro horen na dit seizoen niet meer bij schaatsteam Jumbo-Visma. De contracten van de schaatsers lopen medio 2024 af. Het drietal zal, als ze verder willen gaan als prof, een ander team moeten zoeken.

Het is tot nu toe een matig seizoen voor Jumbo-Visma, dat juist bulkt van de schaatsers met een imposant verleden. Het werd duidelijk dat trainer Jac Orie en de rest van de staf met de bezem door de samenstelling moesten. Om uiteenlopende redenen presteerden vedetten als Jorrit Bergsma, Jutta Leerdam (enkelblessure) en Thomas Krol (inmiddeld gestopt) niet zoals de afgelopen jaren.

Dai Dai N’tab

Ook voor N'tab was het een kleurloos seizoen. De 29-jarige specialist op de 500 meter werd viermaal Nederlands kampioen op die afstand. Maar de laatste jaren glipte hij weg, waardoor hij niet alleen internationaal, maar ook op nationaal niveau de aansluiting met de top was verloren. Dit seizoen plaatste hij zich niet voor de World Cup en andere grote toernooien.

Op Instagram schrijft N'tab: "Ik wil iedereen bedanken die in deze periode bij Jumbo-Visma onderdeel is geweest van het avontuur,. De laatste anderhalf jaar is teleurstellend geweest en anders gegaan dan gehoopt. Ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar nieuw avontuur, waar ik mezelf als atleet weer kan laten zien."

Uittocht

Ook in het Development Team worden twee contracten niet verlengd. Myrthe de Boer en Evelien Vijn schaatsten de laatste twee jaar voor het opleidingsteam. Zij krijgen geen nieuwe verbintenis. Eerder werd in overleg besloten dat Jordy van Workum het team verlaat. Hij had last van mentale issues.